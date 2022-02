8 auto sportive fuori produzione che ci piacerebbe rivedere su strada

1 di 9: Auto Sportive

Non è sempre facile capire le dinamiche interne e le decisioni di una casa automobilistica, perché sono tanti i fattori che spingono i vertici a interrompere o continuare la produzione di una vettura, indipendentemente dal suo successo. Eppure, ci sono alcune auto sportive, di diversa potenza, ora non più prodotte che è quasi da non credere che non abbiano avuto un’erede!

Piccole piccantine, non eccessivamente potenti ma agili e scattanti; perle rare, prodotte da insospettabili; e vere e proprie supercar senza un’erede, o senza un’erede valida. Ecco 8 auto sportive andate fuori produzione, che però avrebbero tutte le carte in regola per poter tornare!