BMW X1 M35i xDrive è il nuovo modello, performante e dall’inconfondibile carattere M, che si posiziona al vertice della gamma BMW X1. La nuova BMW X1 M35i xDrive monta la nuova unità a quattro cilindri fa parte della nuova generazione modulare di motori Efficient Dynamics ed utilizza la tecnologia M TwinPower Turbo, facendo registrare una potenza massima di 221 kW/300 CV.

La nuova BMW X1 M35i xDrive raggiunge i 100 km/h da ferma in 5,4 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Il telaio specific M, che include come optional i freni M Compound, si combina con la trazione integrale intelligente BMW xDrive.

La nuova BMW X1 M35i xDrive sorprende anche per quanto riguarda la tecnologia digitale: è tra i primi modelli a disporre del nuovo BMW iDrive con QuickSelect e del BMW Operating System 9.

BMW X1 M35i xDrive: il nuovo motore a quattro cilindri

La più potente dell’unità a benzina a quattro cilindri dell’ultima generazione di motori modulari fornisce tutta la potenza che la nuova BMW X1 M35i xDrive necessita per offrire prestazioni incredibili. La tecnologia M TwinPower Turbo è stata ottimizzata aumentando le prestazioni del sistema di sovralimentazione e il raffreddamento indiretto dell’aria e introducendo al contempo la doppia iniezione per la preparazione della miscela. Il motore genera la sua potenza massima tra 5.750 e 6.500 giri/min, mentre la coppia massima di 400 Nm (295 lb-ft) è disponibile da 2.000 a 4.500 giri/min.

Il cambio Steptronic a sette rapporti montato sulla nuova BMW X1 M35i xDrive si distingue per la sua cambiata ultra-rapida. Le palette al volante consentono un rapido intervento manuale nel processo di selezione delle marce. È disponibile anche la funzione M Sport Boost, per ottenere velocità eccezionali. In questo caso, quando il guidatore tira la leva del cambio a sinistra per almeno un secondo, tutti i sistemi di propulsione e telaio vengono commutati sulla loro impostazione più sportiva.

Il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive assicura che la potenza motrice sia distribuita tra le ruote anteriori e posteriori secondo le necessità in ogni situazione.

La dotazione di serie della nuova BMW X1 M35i xDrive comprende le sospensioni adattive M, i cui ammortizzatori regolabili e selettivi in frequenza a controllo meccanico favoriscono l’agilità e il comfort sulle lunghe distanze. L’impianto frenante integrato della nuova BMW X1 M35i xDrive risponde con estrema precisione agli input del guidatore, fornendo al contempo un eccellente feedback attraverso il pedale del freno.

I cerchi in lega leggera M a due razze da 19 pollici di diametro completano le specifiche del telaio della nuova BMW X1 M35i xDrive. I cerchi in lega leggera di serie sono dotati di pneumatici più larghi di 20 millimetri rispetto al modello precedente, per conferire alla top di gamma un potenziale di maneggevolezza ancora maggiore. I cerchi in lega leggera M da 20 pollici con esclusivo design a due razze e gli pneumatici sportivi sono entrambi disponibili come optional.

BMW X1 M35i xDrive: design ed equipaggiamento

La nuova BMW X1 M35i xDrive si distingue dalle altre compatte non solo per le sue prestazioni superiori, ma anche per il suo design. Gli elementi di design specifici M riflettono il carattere sportivo d’élite del nuovo modello.

L’abitacolo offre un’atmosfera straordinariamente sportiva già nelle sue specifiche standard, e la sua aura distintiva può essere ulteriormente migliorata con opzioni esclusive come i sedili M Sport. I contenuti specifici M sul BMW Curved Display, il gruppo di schermi completamente digitali formato dal display informativo da 10,25 pollici e dal display di controllo con una diagonale di 10,7 pollici, mantengono l’attenzione del guidatore sull’esperienza di guida sportiva.

La griglia a doppio rene BMW M della nuova BMW X1 M35i xDrive riporta il logo M. La griglia presenta anche delle doppie barre orizzontali. Osservando la vettura punta lateralmente, emergono le calotte degli specchietti retrovisori esterni M neri con design a doppio stelo. Un’altra caratteristica distintiva è rappresentata dai quattro terminali di scarico, ciascuno con un diametro di 80 millimetri, integrati nella grembialatura posteriore specifica del modello.

Anche il design dell’abitacolo, anch’esso specifico M, contribuisce a sottolineare le alte prestazioni del modello. Tra gli elementi di spicco figurano il quadro strumenti rivestito in Alcantara, gli elementi di rivestimento interno in Aluminium Hexacube Dark, l’headliner color antracite, i listelli sottoporta M, i pedali M, la grafica specifica M del BMW Curved Display – e, a richiesta, del BMW Head-Up Display – e il volante in pelle M con palette di cambio.

L’equipaggiamento di serie prevede anche sedili sportivi Sensatec/Alcantara neri con cuciture a contrasto blu. In alternativa, è possibile ordinare come optional i sedili in pelle Vernasca con speciale trapuntatura a diamante. La capacità del bagagliaio può essere aumentata da 540 litri a un massimo di 1.600 litri.

BMW X1 M35i xDrive: gli optional

Il pacchetto M Sport Pro, specifico per il modello, è disponibile come optional. Questo pacchetto aggiunge al design esterno della vettura le finiture esterne M high-gloss Shadowline con elementi estesi e le luci M Shadowline. Sono inoltre inclusi l’impianto frenante M Sport con pinze rosse, i sedili M Sport e le cinture di sicurezza M.

La nuova BMW X1 M35i xDrive è dotata di serie di climatizzatore automatico bi-zona, BMW Live Cockpit Plus che include il sistema di navigazione BMW Maps, barre sul tetto M in Black high-gloss, azionamento automatico del portellone posteriore e sensore di rilevamento della pioggia con attivazione automatica dei fari, oltre a quattro porte USB-C e due prese di corrente da 12V. Tra le altre opzioni a disposizione ci sono un pacchetto di specchietti retrovisori interni ed esterni, l’illuminazione ambientale, il tetto panoramico in vetro e il sistema audio Harman Kardon.

È inoltre possibile richiedere un’ampia gamma di sistemi all’avanguardia che consentono la guida e il parcheggio automatizzati. Di serie sono già presenti il sistema di avviso di collisione anteriore, il Cruise Control con funzione di frenata e l’assistente al parcheggio con telecamera di assistenza alla retromarcia e assistente alla retromarcia.

L’elenco degli optional, invece, comprende l’Assistente di sterzo e controllo della corsia, l’Active Cruise Control con funzione Stop&Go, l’Active Navigation e la funzione di avviso di uscita, oltre alle funzioni Surround View, Remote 3D View, BMW Drive Recorder e Remote Theft Recorder. Le funzioni esistenti possono essere aggiornate tramite il sistema Remote Software Upgrades, che consente anche di aggiungere nuove funzioni.

