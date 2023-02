BMW X5 M e BMW X6 M Competition: nuovi aggiornamenti del sistema di trazione e l’elettrificazione rendono la potenza dei due modelli ancora più reattiva. Nuovi dettagli di design sottolineano l’aura dinamica e unica di entrambe le auto. La tecnologia digitale non solo ottimizza il controllo e il funzionamento, ma offre anche progressi nel campo della guida automatizzata e dei sistemi di parcheggio.

BMW X5 M e BMW X6 M Competition: propulsione

L’ultima generazione di tecnologia di propulsione montata sulla nuova BMW X5 M Competition e sulla nuova BMW X6 M Competition segna il debutto della tecnologia a 48V nei modelli ad alte prestazioni del marchio. Un motore elettrico integrato nell’alloggiamento compatto del cambio M Steptronic a otto rapporti eroga fino a 9 kW/12 CV di potenza motrice supplementare e 200 Nm di coppia, funzionando anche come generatore di avviamento montato sull’albero motore. L’energia necessaria è fornita da una batteria da 48V alloggiata nel vano motore. La batteria viene caricata attraverso un recupero adattivo altamente efficiente in frenata e in fase di sorpasso.

La tecnologia a 48V si unisce al nuovo motore M TwinPower Turbo V8. Oltre al collettore di scarico a bancate incrociate, l’unità da 4,4 litri presenta ora anche un albero motore rinforzato, una sovralimentazione ulteriormente sviluppata, un nuovo condotto di aspirazione dell’aria e un sistema di alimentazione e di separazione dell’olio ottimizzati. Eroga una coppia massima di 750 Nm tra 1.800 e 5.800 giri/min. e genera una potenza massima di 460 kW/625 CV a 6.000 giri/min.

Le nuove BMW X5 M Competition e BMW X6 M Competition accelerano da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. L’impianto di scarico M Sport di serie con flap a controllo elettrico aggiunge un ulteriore livello all’esperienza prestazionale con il suo esaltante sound di guida. I nuovi catalizzatori contribuiscono a migliorare le prestazioni del motore a benzina in termini di emissioni.

La potenza del motore viene trasmessa a una nuova versione del cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic, che offre una scelta di tre impostazioni di cambio sia in modalità automatica che manuale. Le nuove caratteristiche includono, tra l’altro, un assetto ridisegnato e un’azione di cambio più nitida.

A rendere ancora più distintiva l’esperienza prestazionale c’è una nuova versione del sistema di trazione integrale M xDrive, che si abbina al differenziale attivo M sull’asse posteriore. Il menu M Setup consente al guidatore di passare dall’impostazione predefinita 4WD alla modalità 4WD Sport, che consente di eseguire derapate controllate dividendo la potenza con una netta polarizzazione della ruota posteriore.

BMW X5 M e BMW X6 M Competition: caratteristiche

La dotazione di serie comprende le sospensioni adattive M Professional con ammortizzatori a controllo elettronico rielaborati e stabilizzazione attiva del rollìo. La modifica della scatola dello sterzo ha portato a un rapporto di sterzata M Servotronic che favorisce ancora di più una dinamica di guida precisa. I freni M Compound lavorano in tandem con l’impianto frenante integrato di ultima generazione in una configurazione specifica M che offre al guidatore due impostazioni del pedale.

Il sistema di trazione integrale M xDrive e il differenziale attivo M lavorano in contemporanea con la limitazione dello slittamento delle ruote quasi attuata per la prima volta nelle nuove BMW X5 M Competition e BMW X6 M Competition. Questo garantisce reazioni ancora più rapide e precise ai cambiamenti della situazione di guida, oltre a una maggiore trazione.

Entrambi i modelli sono dotati di serie di cerchi in lega leggera M da 21 pollici all’anteriore e di elementi in lega leggera M da 22 pollici al posteriore. I cerchi in lega leggera M forgiati delle stesse dimensioni sono disponibili come optional. Tra questi, una nuova variante con finitura massiccia Jet Black.

BMW X5 M e BMW X6 M Competition: design

Il design esterno della nuova BMW X5 M Competition e della nuova BMW X6 M Competition è caratterizzato da un’impronta sportiva e da un atteggiamento estroverso dato dal nuovo design del frontale. Entrambi i modelli sono dotati di nuovi fari a Led a matrice con controllo adattivo e abbaglianti non abbaglianti BMW Selective Beam. La griglia a doppio rene BMW è ora completamente nera.

Le calotte degli specchietti retrovisori esterni e lo spoiler posteriore della BMW X6 M Competition sono disponibili in carbonio come optional. Punto saliente degli aggiornamenti del design degli interni è il BMW Curved Display, che conferisce all’abitacolo atipico M un’atmosfera moderna ed esclusiva. È formato da un display informativo da 12,3 pollici dietro il volante e da un display di controllo con una diagonale di 14,9 pollici, con un’unica superficie di vetro che incorpora entrambi. Il touchscreen del display di controllo consente il controllo digitale di numerose funzioni, riducendo notevolmente il numero di pulsanti e comandi.

Altre novità sono l’ampia fascia di rivestimento interno in legno pregiato Fineline Black con effetto metallo lucido, la barra delle luci d’ambiente con efficace retroilluminazione e l’aggiunta del logo M alla sua grafica, oltre al volante in pelle M con le nuove palette del cambio in carbonio. L’equipaggiamento di serie comprende anche i sedili multifunzione M, le ginocchiere, le finiture in pelle Merino a grana fine e l’impianto audio surround Harman Kardon. Il tetto panoramico in vetro Sky Lounge, l’impianto audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System e il nuovo Travel & Comfort System sono solo alcuni degli optional disponibili.

