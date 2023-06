Svolta epocale di Airbus con un nuovo aereo di linea alimentato al 100% a idrogeno

Airbus punta a un futuro più ecologico per l’aviazione, presentando importanti progetti per la creazione di aerei di linea a idrogeno, dotati non solo di un sistema di propulsione alimentato ad idrogeno, ma anche di un’unità di potenza ausiliaria (APU) alimentata ad idrogeno per la generazione di elettricità a bordo.

Motori a turbina a gas alimentati ad idrogeno

In collaborazione con ArianeGroup, una joint venture tra Airbus e Safran, Airbus ha completato con successo l’esperimento di un sistema completo per l’alimentazione di un motore a turbina a gas con idrogeno. Il progetto HyPERION, acronimo francese di “idrogeno per una propulsione aeronautica responsabile dal punto di vista ambientale”, è stato avviato nel dicembre 2020 con l’obiettivo di sviluppare aerei di linea commerciali a idrogeno entro il 2035. Lo scopo principale del progetto è testare le tecnologie per garantirne l’efficacia e la sicurezza, nonché identificare le aree che richiedono ulteriori miglioramenti.

In progetti di questo tipo, sono fondamentali sia l’esperienza di Airbus nella costruzione di aeromobili sia i sistemi di idrogeno liquido sviluppati da ArianeGroup per la famiglia di lanciatori spaziali Ariane. Nel nuovo sistema, l’idrogeno viene conservato come liquido a una temperatura estremamente bassa all’interno di serbatoi criogenici. Successivamente, il liquido viene riscaldato e convertito in gas attraverso il sistema di alimentazione, che fornisce il gas ai motori alla temperatura e pressione ottimali.

Nelle settimane scorse è stato effettuato un test utilizzando una pompa elettrica, un generatore di gas e scambiatori di calore sviluppati inizialmente per i razzi Ariane, presso il centro di prove di Vernon di ArianeGroup.

Airbus UpNext

Airbus UpNext sta lavorando su un programma dimostrativo per sostituire l’APU, il motore “nascosto” presente nella coda di un aereo di linea. Si tratta di un motore a turbina collegato a un generatore che fornisce energia per l’illuminazione a bordo, la cucina e l’avionica nella cabina di pilotaggio, oltre a garantire la pressurizzazione, il riscaldamento e il raffreddamento della cabina.

Entro il 2025, Airbus intende realizzare un dimostratore tecnologico chiamato HyPower, che sostituirà l’APU di un Airbus A330 con una cella a combustibile a idrogeno. Questo sistema ridurrà le emissioni e i livelli di rumore rispetto a un’unità convenzionale.

Il programma ZEROe

Ne abbiamo parlato in passato, il programma ZEROe di Airbus punta dritto verso la decarbonizzazione. In questo caso si parla di operatività e l’integrazione del sistema, inclusa la fornitura di idrogeno all’aereo. Il sistema verrà testato in condizioni realistiche, raggiungendo un’altitudine di 7.620 metri e volando per un’ora con 10 kg di idrogeno gassoso a bordo.

Un primo passo che potrebbe essere decisivo sul lungo periodo, creando le premesse di una vera e propria svolta epocale.

