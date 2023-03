Primo volo di un aereo a idrogeno per Universal Hydrogen

Universal Hydrogen ha completato con successo il primo volo di prova di un aereo regionale alimentato con idrogeno, aprendo la strada a una rivoluzione nel settore del trasporto aereo.

Il velivolo, un De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter, è stato convertito per funzionare con celle a combustibile che trasformano l’idrogeno in elettricità per alimentare i motori elettrici. Il primo volo di prova di due ore è stato effettuato presso l’aeroporto di Cranfield nel Regno Unito. Questo successo è un importante passo avanti verso l’obiettivo di Universal Hydrogen di introdurre i primi aeromobili alimentati a idrogeno sul mercato entro il 2025.

Il velivolo è stato equipaggiato con serbatoi di idrogeno a bassa pressione, che facilitano la distribuzione dell’idrogeno a bordo. L’obiettivo di Universal Hydrogen è quello di creare un ecosistema di idrogeno per il trasporto aereo, fornendo soluzioni integrate per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno. Avevamo parlato dell’azienda americana più di un anno fa, quando aveva stretto accordi con alcuni costruttori per un kit di conversione per l’idrogeno.

I vantaggi e gli svantaggi dell’idrogeno in aeronautica

L’utilizzo dell’idrogeno come combustibile per l’aviazione ha numerosi vantaggi, tra cui la sua alta densità energetica e la possibilità di produrlo utilizzando fonti rinnovabili. Inoltre, l’idrogeno non emette gas nocivi durante la combustione, il che lo rende un combustibile molto più pulito rispetto ai combustibili fossili attualmente utilizzati nel settore.

Tuttavia, ci sono ancora sfide da superare prima che il trasporto aereo a idrogeno possa diventare una realtà a livello commerciale. Ad esempio, l’aumento della produzione di idrogeno a basso costo e l’infrastruttura di stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno sono problemi da risolvere. Inoltre, l’efficienza delle celle a combustibile a idrogeno deve essere migliorata, in modo da ridurre i costi di produzione e rendere il trasporto aereo a idrogeno più conveniente.

Universal Hydrogen non è l’unica azienda che sta esplorando l’utilizzo dell’idrogeno come combustibile per il trasporto aereo. Airbus, Boeing e Rolls-Royce stanno già lavorando su progetti simili, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra nel settore.

Possiamo dire che l’aereo a idrogeno di Universal Hydrogen è un importante passo avanti nell’industria del trasporto aereo a zero emissioni. Le sfide da da affrontare prima che possa diventare una realtà commerciale sono ancora enormi, ma il trasporto aereo a idrogeno potrebbe davvero diventare una realtà nel prossimo futuro, riducendo significativamente le emissioni di gas serra nel settore e contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.

