La prima BMW M3 Touring si spinge oltre, per mantenere la promessa di dinamismo, agilità e precisione, combinata con la praticità negli spostamenti di tutti i giorni e sulle lunghe distanze tipica dei modelli M. Il design originale degli esterni mette in risalto la sua anima di veicolo unico, assicurando una chiara differenziazione all’interno della gamma e una dinamicità ineguagliabile.

BMW M3 Touring: design

Le superfici pulite e le linee scattanti segnalano il potenziale prestazionale della BMW M3 Touring, così come gli spunti di design specifici M, che tengono conto dei requisiti funzionali del percorso dell’aria di raffreddamento e dell’equilibrio aerodinamico. Tra questi spiccano la griglia a doppio rene BMW senza cornice e disposta verticalmente, le grandi prese d’aria laterali, i passaruota scolpiti e le minigonne laterali estese che, insieme alle parti di fissaggio delle grembialature anteriori e posteriori, formano una fascia nera lucida intorno all’intera vettura. Altre caratteristiche distintive sono le branchie M nei pannelli laterali anteriori e i terminali di scarico integrati nella grembialatura posteriore a sinistra e a destra.

Qualunque sia il colore scelto per la BMW M3 Touring, il suo tetto è rifinito di serie in nero lucido. Le barre di serie sul tetto e il deflettore Gurney specifico per il modello sullo spoiler sono verniciati nella stessa tonalità. Come optional, il tetto può essere rifinito anche in tinta con la carrozzeria e nella lista degli optional è presente anche il pacchetto M Carbon exterior.

BMW M3 Touring: motore

La versione del motore a sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo sviluppata per i modelli Competition della gamma BMW M3/M4 produce una potenza massima di 375 kW/510 CV e una coppia massima di 650 Nm. Contraddistinto dall’affidabilità per cui i motori M sono rinomati, oltre che da un’erogazione di potenza costante, sostenuta fino ad alti regimi di carico, il sei cilindri in linea da 3,0 litri costituisce la base per l’unità della nuova BMW M4 GT3 per le gare di endurance. I suoi sistemi di raffreddamento e di diffusione dell’olio sono progettati per gestire forze dinamiche longitudinali e laterali estremamente elevate in pista. Inoltre, l’impianto di scarico specifico M con flap a controllo elettrico genera una colonna sonora molto coinvolgente che arricchisce ancora di più l’esperienza di guida.

Il motore è abbinato al cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic, che offre tre programmi di marcia e può essere azionato tramite i comandi sul volante. La potenza del motore viene convogliata su strada attraverso il sistema di trazione integrale M xDrive, che si abbina al differenziale attivo M sull’asse posteriore. La distribuzione della potenza su tutte e quattro le ruote ottimizza la trazione della BMW M3 Competition Touring con M xDrive, nonché la sua agilità e stabilità nei cambi di direzione. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 3,6 secondi e lo sprint da 0 a 200 km/h richiede solo 12,9 secondi. L’opzione M Driver’s Package aumenta la velocità massima limitata elettronicamente da 250 km/h a 280 km/h.

Oltre all’impostazione 4WD di base, il conducente può selezionare la modalità 4WD Sport dal menu di configurazione. Questa modalità consente di sperimentare in modo ancora più intenso il sistema M xDrive del posteriore. Disattivando il DSC (Dynamic Stability Control) entra in gioco la modalità 2WD, ovvero la pura trazione posteriore.

I cerchi in lega leggera M forgiati da 19 pollici (anteriori) e 20 pollici (posteriori) sono montati di serie e possono essere richiesti con pneumatici da pista come optional.

BMW M3 Touring: interni

Il BMW Curved Display è montato di serie sulla BMW M3 Touring fin dal lancio. Offre una nuova interpretazione del design dell’abitacolo, incentrata su un’intensa esperienza di performance. Il gruppo di schermi completamente digitali è composto da un display informativo da 12,3 pollici e da un display di controllo con una diagonale di 14,9 pollici. È posizionato dietro un’unica superficie di vetro inclinata verso il guidatore.

Il display informativo dietro il volante presenta tutte le informazioni rilevanti per la guida con una nuova grafica e con uno stile specifico M. Nella schermata iniziale del display di controllo possono essere visualizzati widget specifici M con informazioni sull’assetto dell’auto e sulle condizioni degli pneumatici. Un BMW Head-Up Display con contenuti specifici M è disponibile come optional.

I sedili M Sport regolabili elettricamente in memory con riscaldamento e le finiture in pelle Merino sono di serie nella BMW M3 Touring. I sedili M Carbon per il guidatore e il passeggero anteriore, disponibili come optional, offrono una simbiosi unica di sensazioni sportive, design leggero, lavorazione sontuosa e comfort per le lunghe distanze.

La zona posteriore della BMW M3 Touring è dotata di tre sedute con lo schienale che può essere suddiviso 40 : 20 : 40. Abbattendo le singole sezioni dei sedili o tutti contemporaneamente, è possibile ampliare la capacità di carico dell’auto da 500 litri a un massimo di 1.510 litri, a seconda delle esigenze. Il portellone posteriore ad apertura automatica e il lunotto posteriore ad apertura separata sono entrambi di serie.

Un vano portaoggetti sotto il fondo del bagagliaio offre spazio per la copertura del bagagliaio e la rete divisoria del bagagliaio. Come optional è possibile ordinare delle guide antiscivolo che si sollevano automaticamente dal fondo del bagagliaio. Queste impediscono ai bagagli di scivolare in situazioni di guida sportiva.

BMW M3 Touring: tecnologia a bordo

Tra le caratteristiche che migliorano il comfort della BMW M3 Touring ci sono il climatizzatore automatico a tre zone, il BMW Live Cockpit Plus con il sistema di navigazione BMW Maps, l’illuminazione ambientale, il sistema di altoparlanti hi-fi e il pacchetto di specchietti retrovisori interni ed esterni. E’ possibile anche beneficiare di un’ampia scelta di sistemi di guida e parcheggio automatizzati.

L’avviso di collisione anteriore, il display dei limiti di velocità con indicatore di divieto di sorpasso, l’avviso di superamento della linea di carreggiata e il Park Distance Control sono di serie. Tra le opzioni disponibili vi sono il Driving Assistant Professional con assistente allo sterzo e al controllo della corsia, l’Active Cruise Control con funzione Stop&Go, il rilevamento dei semafori e l’Active Navigation, oltre al Parking Assistant con assistente alla retromarcia.

Il sistema di operativo specifico M comprende il pulsante Setup, che consente di accedere direttamente alle opzioni di impostazione di motore, telaio, sterzo, impianto frenante e M xDrive. È possibile memorizzare e richiamare due impostazioni generali del veicolo utilizzando i pulsanti M sul volante. Oltre all’M Traction Control, l’M Drive Professional, anch’esso di serie, contiene anche l’M Drift Analyser e l’M Laptimer.

Il pulsante M Mode sulla console centrale può essere utilizzato per regolare le risposte dei sistemi di assistenza alla guida e i contenuti visualizzati sul display informativo e sull’Head-Up Display. I conducenti della BMW M3 Touring possono anche scegliere tra le impostazioni Road, Sport e Track.

Il sistema di esperienza di guida BMW iDrive di ultima generazione della BMW M3 Touring rappresenta l’idea di una progressiva digitalizzazione. È basato sul BMW Operating System 8 e, insieme al BMW Intelligent Personal Assistant e al BMW Curved Display, è stato progettato per offrire un’interazione intuitiva tra il guidatore e l’auto, utilizzando il linguaggio naturale e il controllo tattile. Il nuovo BMW iDrive consente la personalizzazione attraverso il BMW ID e l’App My BMW, oltre all’utilizzo in auto della Personal eSIM. Anche l’integrazione degli smartphone per l’utilizzo di CarPlay e Android Auto fa parte delle specifiche standard. Un sistema di antenna compatibile con il 5G garantisce una connettività ottimizzata.

