La nuova BMW X1 vanta un design di carattere, una maggiore abitabilità, una digitalizzazione avanzata e, per la prima volta, un sistema di trazione completamente elettrico.

Con il suo aspetto robusto e la sua versatilità, guidare la nuova BMW X1 è un’autentica esperienza di libertà e indipendenza, nel quotidiano e nei viaggi più lunghi. Il design all’avanguardia degli interni, l’ambiente sofisticato e la selezione molto più ampia di equipaggiamenti di serie rispetto al modello precedente valorizzano il suo carattere premium.

Al momento del lancio, nell’ottobre 2022, sarà possibile scegliere tra due motori a benzina e due motori diesel. Questi saranno abbinati a un cambio Steptronic a sette rapporti con doppia frizione di serie e, a seconda del modello, la trazione sarà anteriore o tramite il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive.

Questo quartetto iniziale sarà immediatamente seguito dalla BMW iX1 xDrive30 pura elettrica, nonché da una coppia di modelli ibridi plug-in e da altre due varianti a propulsione tradizionale con tecnologia mild hybrid a 48V.

BMW X1: design

Il trattamento delle superfici, le linee e i dettagli di classe del design esterno della BMW X1 mostrano la sua identità di Sports Activity Vehicle più chiaramente che mai nella sua terza generazione. Le caratteristiche distintive del design includono proporzioni vigorose, contorni quasi squadrati dei passaruota e il caratteristico stile BMW X del frontale e del posteriore.

Il frontale eretto della nuova BMW X1 le conferisce una presenza molto più marcata, con i sottili fari a led, la grande griglia a doppio rene BMW quasi quadrata, le linee a forma di X che si irradiano ai lati e le accattivanti strisce cromate nella presa d’aria inferiore. I fari adattivi a led con abbaglianti a matrice e gli indicatori di direzione pulsanti e distribuzione variabile della luce sono disponibili come optional.

Superfici scolpite e linee del tetto allungate sono le caratteristiche distintive della silhouette del nuovo modello. Nel posteriore, il sottile lunotto, le linee orizzontali, i suggestivi fari a led e i passaruota svasati creano il tipico look da SAV.

Il senso di robustezza della nuova BMW X1 può essere ulteriormente intensificato grazie agli elementi di design specifici del modello xLine, che includono una protezione sottoporta di stile. Il modello M Sport, offerto in alternativa alla versione base, pone l’accento sul piacere di guidare grazie a caratteristiche come le ampie prese d’aria di raffreddamento.

Tutte le varianti del modello sono dotate di serie di cerchi in lega leggera da 17 pollici. I cerchi in lega leggera da 18 pollici sono montati sulle vetture xLine e M Sport, anche se questi modelli sono disponibili anche con cerchi da 19 pollici e, novità assoluta per la BMW X1, da 20 pollici. I clienti possono scegliere tra due tinte unite e dieci tinte metallizzate per la verniciatura esterna, tra cui, per la prima volta, un’opzione di vernice Frozen di BMW Individual.

BMW X1: interni

La posizione di seduta rialzata e l’ambiente premium, progettato sulla BMW iX, contribuiscono a creare un’esperienza di guida unica all’interno del SAV compatto. Gli elementi chiave del nuovo abitacolo sono il sottile quadro strumenti, il BMW Curved Display, il bracciolo “fluttuante” con pannello di controllo integrato e il vassoio per smartphone con illuminazione indiretta nella parte anteriore della console centrale.

I sedili di nuova concezione sono disponibili con l’opzione di rivestimenti in pelle Sensatec perforata e Vernasca. Tra gli optional figurano anche sedili sportivi, regolazione elettrica dei sedili con funzione di memoria e supporto lombare con funzione di massaggio. Sono stati apportati miglioramenti sia al comfort acustico che alla protezione degli occupanti. Il sistema di sicurezza passiva integrata comprende ora anche un nuovo interaction airbag tra i sedili anteriori.

Il divano posteriore della nuova BMW X1 comprende tre sedute che offrono un notevole miglioramento del comfort di seduta. Gli schienali dei sedili posteriori sdoppiati possono essere abbattuti o regolati con un’angolazione diversa per ampliare la capacità del bagagliaio. La regolazione in avanti e in basso dei sedili posteriori, disponibile come optional per i modelli con motore a combustione interna, offre una versatilità ancora maggiore. La capacità del bagagliaio può essere aumentata da 540 a un massimo di 1.600 litri. Il gancio di traino disponibile come optional per la nuova BMW X1 è ora azionabile elettricamente con la semplice pressione di un pulsante.

Il sistema di navigazione BMW Maps, il volante in pelle Sport, il climatizzatore automatico intelligente a due zone e il sensore pioggia con attivazione automatica dei fari sono tutti di serie nella nuova generazione della BMW X1, così come quattro porte USB-C, due prese di corrente da 12 V e un numero molto maggiore di sistemi di assistenza alla guida rispetto al modello precedente.

I pacchetti di equipaggiamento consentono una personalizzazione mirata dell’auto. Il carattere premium può essere ulteriormente accentuato da caratteristiche opzionali come il pacchetto specchietti, l’illuminazione dell’ambiente interno, il tetto panoramico in vetro e il sistema audio Harman Kardon.

Nuova BMW iX1

La BMW iX1 xDrive30 è la prima vettura elettrica a trazione integrale introdotta dal marchio nel segmento delle compatte premium. Due unità di trazione integrate sull’asse anteriore e posteriore erogano una potenza combinata di 230 kW/313 CV e una coppia complessiva di 494 Nm. Il sistema di trazione integrale elettrica assicura una trazione e una stabilità direzionale eccellenti in tutte le situazioni. La BMW iX1 xDrive30 compie lo scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.

La tecnologia BMW eDrive di quinta generazione comprende anche una tecnologia di ricarica molto efficiente, compreso il software di ricarica migliorato presente anche nella BMW i7, e una batteria ad alto voltaggio posizionata in piano nel sottoscocca del veicolo, la cui alta densità di energia fornisce all’auto un’autonomia di 413 – 438 chilometri.

BMW X1: i modelli ibridi plug-in

La nuova BMW X1 sarà lanciata con una scelta di motori a combustione convenzionale con due unità a benzina e due a diesel della nuova generazione di motori Efficient Dynamics del BMW Group. La tecnologia mild hybrid a 48V di seconda generazione, con un motore elettrico integrato nel cambio Steptronic a sette rapporti, contribuisce ad aumentare l’efficienza e l’erogazione di potenza dei due motori.

Ciò consente alla BMW X1 xDrive23i a quattro cilindri di produrre una potenza massima di 160 kW/218 CV. Nella line-up di lancio c’è anche la nuova BMW X1 sDrive18i alimentato da un motore a tre cilindri da 115 kW/156 CV.

Un motore diesel a quattro cilindri si combina con la tecnologia mild hybrid nella nuova BMW X1 xDrive23d per erogare una potenza massima di 155 kW/211 CV. L’unità diesel a quattro cilindri della nuova BMW X1 sDrive18d genera 110 kW/150 CV.

BMW X1: sistemi per la guida

I progressi tecnologici della nuova BMW X1 rispetto al modello precedente sono evidenti anche nella varietà di sistemi di guida e parcheggio automatizzati disponibili. Tra le dotazioni di serie figurano il Cruise Control con funzione di frenata e il sistema di avviso di collisione anteriore. Anche il sistema di assistenza al parcheggio, con telecamera di assistenza alla retromarcia e assistente alla retromarcia, fa parte dell’equipaggiamento di serie.

L’elenco degli optional, invece, comprende l’Assistente di sterzo e controllo della corsia, l’Active Cruise Control con funzione Stop&Go, l’Active Navigation, la funzione di avviso di uscita e il BMW Head-Up Display, oltre alle funzioni Surround View, Remote 3D View, BMW Drive Recorder e Remote Theft Recorder. Le funzioni esistenti possono essere aggiornate tramite il sistema Remote Software Upgrades, che consente anche di aggiungere nuove funzioni.

La nuova BMW X1 offre ai suoi occupanti l’esperienza multisensoriale di ultima generazione del BMW iDrive sotto forma del BMW Live Cockpit Plus, montato di serie. Basato sul BMW Operating System 8, comprende il BMW Curved Display con una grafica e una struttura di menu all’avanguardia e il BMW Intelligent Personal Assistant che ora ha acquisito ulteriori competenze.

Il gruppo di schermi completamente digitali è formato dal display informativo da 10,25 pollici e dal display di controllo con una diagonale di 10,7 pollici. Il nuovo BMW iDrive fornisce un controllo vocale e tattile intuitivo. L’ampia digitalizzazione degli interni consente di ridurre significativamente il numero di pulsanti fisici, comandi e interruttori necessari per il funzionamento.

Le nuove modalità My Modes combinano le impostazioni personalizzate del veicolo con mondi di esperienza interni corrispondenti. La funzione Augmented View è disponibile come optional per il sistema di navigazione BMW Maps basato su cloud. Una telecamera interna consente di scattare foto degli occupanti o di inviare immagini dell’abitacolo allo smartphone del cliente.

Inoltre, nella nuova BMW X1 sono disponibili una Personal eSIM progettata per la tecnologia mobile 5G, la BMW Digital Key Plus, la funzionalità BMW ID e l’integrazione degli smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto.

