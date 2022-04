Motori di nuova concezione con la più recente tecnologia mild hybrid 48V.

La nuova BMW X7 2022 ha un profilo dal carattere unico del più grande Sports Activity Vehicle del marchio, che è stato ora affinato grazie a numerosi dettagli, in particolare con un frontale di grande impatto visivo, un pacchetto M Sport dal look totalmente nuovo, cerchi in lega leggera che misurano fino a 23 pollici (una novità assoluta per BMW), il sistema operativo iDrive di ultima generazione che include il BMW Curved Display e il BMW Operating System 8.

La nuova BMW X7 2022 è anche dotata di un’ampia gamma di equipaggiamenti standard, di sistemi di assistenza alla guida e della più recente tecnologia mild hybrid 48 V per le tre varianti di motore offerte. Il lancio sul mercato mondiale della nuova BMW X7 è previsto per agosto 2022.

BMW X7 2022: design

Grazie alla sua estrema versatilità, il più grande modello BMW X convince sia per l’eleganza su strada che per la capacità off-road. Le ampie modifiche al design valorizzano in modo ancora più vivido l’aspetto premium e raffinato del più grande modello BMW X. La nuova struttura del frontale riprende le caratteristiche del design BMW, come i fari e la griglia a doppio rene. Nella loro nuova interpretazione, queste caratteristiche enfatizzano la verticalità dell’auto e rafforzano la sua presenza su strada.

Anche i fari sdoppiati fanno il loro debutto nella nuova BMW X7. Gli elementi luminosi orizzontali a led posti in alto nella parte anteriore ospitano le luci di posizione, le luci di guida diurna e gli indicatori di direzione. Sotto di loro, le unità led per i fari anabbaglianti e abbaglianti danno l’impressione di scomparire nello sfondo, grazie all’alloggiamento scuro e alla posizione profondamente incassata nella grembialatura anteriore, per poi farsi notare non appena vengono attivati.

I nuovi fari a led a matrice con luci abbaglianti non accecanti e distribuzione adattiva, svolgono ora anche la funzione di fendinebbia anteriori con accensione automatica. L’elegante illuminazione a cascata dei due elementi della griglia a doppio rene rende insolito l’anteriore della nuova BMW X7, sia da ferma che in movimento.

La griglia BMW “Iconic Glow” è una caratteristica standard della BMW X7 M60i xDrive e sarà invece opzionale per le altre varianti del modello. Nel posteriore viene accentuato lo stile all’avanguardia dei fari estremamente sottili, che ora hanno una forma tridimensionale. L’elegante barra cromata che collega i gruppi ottici posteriori della nuova BMW X7 è racchiusa in una esclusiva copertura di vetro.

Il rinnovato pacchetto opzionale M Sport mette in luce ancora di più le proprietà di guida della BMW X7. Anche il design del pacchetto M per l’esterno e l’interno sottolineano chiaramente la propensione alle prestazioni della BMW X7 M60i xDrive. La vernice metallizzata M Marina Bay Blue può essere ordinata esclusivamente per il modello BMW M.

Un’altra nuova aggiunta alla gamma di colori esterni è lo Sparkling Copper Grey metallizzato. I cerchi in lega leggera da 20 pollici sono montati di serie sulla nuova BMW X7 2022. Il modello top di gamma e le auto con il pacchetto M Sport sono dotate di cerchi in lega leggera M da 21 pollici. Anche, i cerchi opzionali in lega leggera da 23 pollici sono disponibili per la prima volta per un modello BMW.

BMW X7 2022: interni ed equipaggiamenti

I generosi spazi a bordo della nuova BMW X7 2022 possono essere apprezzati su tre file di sedili. La seconda fila ospita tre passeggeri e offre due comodi sedili singoli come optional. I sedili confort riscaldati sono forniti di serie per il guidatore e il passeggero anteriore. Il rivestimento in pelle BMW Individual Merino è di serie.

Il cruscotto di nuova concezione, con le sue sottili prese d’aria e una barra di luce ambientale di serie nella parte inferiore, e il BMW Curved Display conferiscono all’abitacolo uno stile moderno e adatto ad un mondo sempre più digitalizzato. L’innovativa barra luminosa, anch’essa di serie, completa le luci ambientali. Anche la leva del cambio ha un design nuovo e all’avanguardia.

La gamma di equipaggiamenti standard della nuova BMW X7 2022 comprende il climatizzatore automatico a quattro zone, il tetto panoramico in vetro e l’impianto hi-fi, ed ora anche i sedili comfort per il guidatore e il passeggero anteriore, un volante sportivo in pelle con le palette del cambio e un nuovo alloggiamento per la ricarica wireless dei telefoni cellulari compatibili.

I punti di forza della lista degli optional sono il tetto panoramico in vetro Sky Lounge (illuminato da unità led), il sistema audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System e il sistema Travel & Comfort di nuova concezione. La ventilazione attiva dei sedili e una funzione di massaggio sono disponibili anche per il guidatore e il passeggero anteriore. Se viene scelto il nuovo pacchetto Comfort, i sedili della seconda e terza fila possono anche essere riscaldati, così come il volante e i braccioli per il guidatore e il passeggero anteriore.

BMW X7 2022: motori

La gamma motori è capitanata da un nuovo V8 a benzina da 4,4 litri per la BMW X7 M60i xDrive. La tecnologia M TwinPower Turbo e un collettore di scarico a bancate incrociate conferiscono all’unità 390 kW/530 CV, con una coppia massima di 750 Nm, e uno sviluppo di potenza impressionante.

Un motore da sei cilindri in linea di ultima generazione fa il suo debutto nella BMW X7 xDrive40i. Questo vanta numerose innovazioni che migliorano sia le prestazioni che l’efficienza per quanto riguarda il processo di combustione, lo scambio di gas, il controllo delle valvole, l’iniezione e il sistema di accensione. La potenza del nuovo motore è di 280 kW/380 CV, 35 kW/47 CV in più rispetto all’unità precedente, mentre la coppia massima sale di 70 Nm a 520 Nm e può essere aumentata fino a 540 Nm con il supporto del sistema mild hybrid.

Gli aggiornamenti del motore diesel a sei cilindri in linea della nuova BMW X7 xDrive40d hanno portato anche miglioramenti nei consumi e nelle emissioni. La potenza massima del sistema di propulsione è di 259 kW/352 CV. La coppia nominale del motore diesel è di 700 Nm, che può essere aumentata fino a 720 Nm (531 lb-ft) con il supporto del sistema mild hybrid.

La caratteristica comune più importante dei tre motori è l’integrazione della tecnologia di nuova generazione mild hybrid 48V. Nel suo ultimo sviluppo, questa forma di elettrificazione consiste in un generatore di avviamento montato sull’albero motore integrato nella trasmissione e contribuisce con 9 kW/12 CV di potenza extra e 200 Nm di coppia extra. Tutti i motori sono abbinati a un cambio Steptronic Sport a otto velocità con palette sul volante e funzione Sprint. La potenza del motore viene incanalata su strada, o su un terreno non asfaltato, se necessario, tramite il sistema di trazione integrale BMW xDrive.

BMW X7 2022: tecnologia a bordo

Il BMW Live Cockpit Plus di serie della nuova BMW X7 2022 include l’ultima edizione del sistema operativo BMW iDrive. Si basa sul BMW Operating System 8 e comprende il BMW Curved Display, che è formato da un display informativo da 12,3 pollici e da un display di controllo con una diagonale dello schermo di 14,9 pollici.

Il sistema di navigazione basato su cloud BMW Maps può essere dotato in opzione di Augmented View sul display di controllo. La BMW Digital Key Plus opzionale consente ai clienti di bloccare e sbloccare la loro nuova BMW X7 con il loro iPhone Apple tramite la tecnologia radio a banda ultralarga (UWB).

—–

