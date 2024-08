Bollino rosso per traffico intenso da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre 2024. Le informazioni utili per i viaggiatori.

Emesso un avviso di bollino rosso per traffico inteso per l’intero weekend a partire da venerdì 30 agosto fino a domenica 1 settembre 2024. Con la fine delle vacanze estive e il ritorno alle città per il rientro al lavoro e la preparazione alla riapertura delle scuole, si prevede un traffico particolarmente intenso su tutta la rete stradale e autostradale italiana. In particolare, il picco massimo è atteso per domenica 1 settembre, con flussi di veicoli in forte aumento verso le grandi città del Centro-Nord, provenienti dalle località di mare del Sud e dalle zone montane del Nord, oltre che dai confini di Stato.

Per gestire l’aumento del traffico e garantire la sicurezza dei viaggiatori, Anas ha sospeso il 70% dei cantieri attivi fino al 3 settembre, limitando al massimo gli interventi sulla rete stradale per agevolare la fluidità della circolazione. In particolare, sono stati sospesi 906 cantieri su un totale di 1278 attivi, lasciando operativi solo quelli strettamente necessari e inamovibili.

Il divieto di transito per i veicoli pesanti sarà in vigore domani, sabato 31 agosto, dalle ore 8:00 alle 16:00, e domenica 1 settembre dalle 7:00 alle 22:00, per ridurre al minimo gli ostacoli al flusso del traffico leggero durante le ore di punta.

Bollino rosso traffico weekend 30 agosto – 1 settembre 2024: i tratti stradali interessati

Le arterie stradali e autostradali che potrebbero essere maggiormente interessate dall’incremento del traffico includono: l’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le strade statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore” in Calabria; le autostrade siciliane A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo; la strada statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna; il Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 “Roma Fiumicino”, e la SS148 Pontina, un’arteria fondamentale che, insieme alla SS7 “Appia”, collega Roma con le località turistiche del basso Lazio. Anche l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis), che attraversa Umbria, Toscana ed Emilia Romagna, e le direttrici SS1 Aurelia (che collega Lazio, Toscana e Liguria) e SS16 “Adriatica” (che attraversa Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto) potrebbero essere fortemente congestionati.

Nel Nord Italia, potrebbero verificarsi criticità sui raccordi autostradali RA10 “Torino Caselle” in Piemonte, RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, e sulle strade statali SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia, SS45 “di Val Trebbia” in Liguria, SS26 “della Valle D’Aosta”, SS309 “Romea” tra Emilia-Romagna e Veneto, e SS51 “di Alemagna” in Veneto.

Consigli per un viaggio sicuro

Per chi si mette in viaggio in questo periodo di grande traffico, è fondamentale adottare una serie di precauzioni per garantire la sicurezza propria e degli altri:

Generi di prima necessità : portare con sé una scorta d’acqua e generi di prima necessità, specialmente durante i giorni di grande caldo, per evitare disidratazione e malesseri.

: portare con sé una scorta d’acqua e generi di prima necessità, specialmente durante i giorni di grande caldo, per evitare disidratazione e malesseri. Controllo del veicolo : prima di partire, è essenziale controllare il veicolo, verificando la pressione degli pneumatici, l’efficienza delle luci, e i livelli di olio e acqua.

: prima di partire, è essenziale controllare il veicolo, verificando la pressione degli pneumatici, l’efficienza delle luci, e i livelli di olio e acqua. Consultare il meteo : È consigliabile verificare le previsioni meteo e il calendario dei giorni critici, per valutare eventuali percorsi alternativi in caso di condizioni avverse o traffico intenso.

: È consigliabile verificare le previsioni meteo e il calendario dei giorni critici, per valutare eventuali percorsi alternativi in caso di condizioni avverse o traffico intenso. Evitare alcol e droghe : È vietato assumere sostanze alcoliche o droghe prima e durante la guida, poiché alterano gravemente le capacità di concentrazione e reazione.

: È vietato assumere sostanze alcoliche o droghe prima e durante la guida, poiché alterano gravemente le capacità di concentrazione e reazione. Uso dei dispositivi di sicurezza : Tutti i passeggeri devono indossare le cinture di sicurezza e i bambini devono essere correttamente assicurati nei seggiolini o negli adattatori.

: Tutti i passeggeri devono indossare le cinture di sicurezza e i bambini devono essere correttamente assicurati nei seggiolini o negli adattatori. Rispetto delle regole stradali: È importante rispettare i limiti di velocità e mantenere sempre la distanza di sicurezza, evitando manovre pericolose.

Fermarsi in caso di stanchezza : Se si avverte stanchezza o sonnolenza, è fondamentale fermarsi in sicurezza in una area di servizio per riposare e recuperare le energie.

: Se si avverte stanchezza o sonnolenza, è fondamentale fermarsi in sicurezza in una area di servizio per riposare e recuperare le energie. Evitare distrazioni: Alla guida è necessario mantenere sempre la massima attenzione, evitando distrazioni visive (guardare altrove rispetto alla strada), cognitive (perdere la concentrazione sulla guida) e manuali (non tenere entrambe le mani sul volante).

Un viaggio informato

Per affrontare al meglio il traffico previsto, si consiglia di monitorare costantemente le condizioni della viabilità in tempo reale attraverso app dedicate come Waze e Google Maps, o contattando i servizi di infomobilità come il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai.