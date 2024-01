Box auto per cani: Thule Allax, per chi desidera viaggiare in sicurezza con il proprio amico a quattro zampe

Box auto per cani: Thule Allax è la nuova linea per il trasporto sicuro degli amati animali domestici. Allax ha un design innovativo e una vasta gamma di dimensioni, ed è perfetto per chi desidera viaggiare in sicurezza e comfort con il proprio amico a quattro zampe.

Thule presenta una nuova categoria di prodotti, Allax, per il trasporto sicuro dei cani in auto. Un box per il trasporto in auto che combina design, sicurezza avanzata e facilità d’uso. Thule Allax si distingue non solo per il suo look elegante, ma anche per la sua robustezza e sicurezza.

Thule Allax è stato sottoposto a severi crash test, sia frontali sia posteriori, è stata così sviluppata l’innovativa ‘zona di contenimento’, una caratteristica esclusiva, per cui in caso di tamponamento, questa consente che il trasportino si comprima in modo controllato, riducendo al minimo il rischio di lesioni per i passeggeri dei sedili posteriori e garantendo al contempo la sicurezza del cane.

Grazie ai feedback dei proprietari di cani e all’esperienza maturata nei test su prodotti per auto, Thule Allax è dotato di un design attentamente studiato. I dettagli funzionali, come la porta che si apre e si chiude dolcemente e la serratura di sicurezza integrata, sono pensati per i proprietari di cani che cercano un prodotto resistente, pratico e di alta qualità. La robustezza dei materiali, unita a queste attenzioni, garantisce inoltre che il box rimanga fermo durante il viaggio.

Thule Allax sarà disponibile in dieci taglie diverse, assicurando che ogni proprietario possa trovare la misura perfetta per il proprio cane e la propria auto. Sul sito sarà inoltre disponibile un Fit Assistant che consentirà di trovare ancora più facilmente il prodotto della dimensione più adatta alle proprie esigenze.

Thule Allax offre anche una serie di accorgimenti tecnici, come il montaggio semplice e veloce sin dal primo utilizzo, uno sportello facile da azionare, la possibilità di regolare la profondità in modo da ottimizzare lo spazio per il cane, e un’apertura frontale in modo che il vostro migliore amico rimanga visibile.

Copyright Image: Sinergon LTD