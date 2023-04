La nuova Brabus 900 Deep Blue è costruita sulla base della più recente Mercedes-AMG G 63. In linea con il nome di questo modello speciale, la carrozzeria ha la speciale verniciatura personalizzata Deep Blue, un colore sviluppato appositamente per Brabus e ispirato alle profondità marine.

Brabus 900 Deep Blue: caratteristiche

L’aspetto da supercar è enfatizzato dalla versione Brabus Widestar, che lo rende ancora più massiccio, rendendo l’esclusivo fuoristrada più largo di dieci centimetri rispetto al veicolo di base. Oltre ai parafanghi, questa modifica della carrozzeria comprende anche speciali fascioni anteriori e posteriori, che le conferiscono un aspetto decisamente sportivo. Numerosi elementi in carbonio a vista, come la calotta del cofano e la cornice della griglia del radiatore, le prese d’aria laterali sul retro dei parafanghi e gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni completano l’allestimento sportivo.

I parafanghi lasciano spazio a ruote hi-tech con un diametro da 24 pollici. I cerchi forgiati Brabus Monoblock Z “Platinum Edition” a dieci razze che sono verniciati in nero lucido. Le ruote della misura 10Jx24 con pneumatici ad alte prestazioni 295/30 ZR 24 all’anteriore sfruttano perfettamente lo spazio disponibile sotto i passaruota allargati. L’assale posteriore è dotato di cerchi di dimensioni 12Jx24 e pneumatici 355/25 ZR 24.

Le sospensioni in alluminio Brabus Ride Control sono state sviluppate in collaborazione con il partner tecnologico KW e sono state messe a punto appositamente per questi pneumatici da strada ad alte prestazioni.

La Brabus 900 Deep Blue monta il motore Brabus 900 Rocket V8 biturbo che produce ben 231 kW / 315 CV (310 CV) in più rispetto al motore di serie della G 63. Da fermo, il suv a trazione integrale che pesa oltre 2,5 tonnellate si catapulta a 100 km/h in soli 3,7 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 280 km/h.

I designer degli interni hanno creato per questa supercar un abitacolo Brabus Masterpiece particolarmente esclusivo caratterizzato da pelle grigio ardesia con etichette Brabus blu e da una serie di elementi come i comandi, le bocchette di ventilazione, le griglie degli altoparlanti e le cornici, anch’esse caratterizzate dal colore blu.

La Brabus 900 Deep Blue viene venduta a 499.000 euro.

