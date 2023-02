Brabus 1300 R Edition 2023 è la nuova edizione speciale in edizione limitata a 290 unità, è audace, lussuosa e decisamente tosta. E’ una moto concepita per fondere il design di lusso e l’attenzione ai dettagli tipici di Brabus con le caratteristiche di una Naked KTM, la nuova Edition rappresenta il meglio di entrambi i marchi, sia nel suo aspetto aggressivamente elegante, sia nella sua potenza.

Brabus 1300 R Edition 2023: caratteristiche

Gli ingredienti di spicco del dna del design Brabus sono i cerchi Monoblock Z forgiati, elementi di carrozzeria in carbonio e un’elegante sella su misura, curata nei minimi dettagli dagli specialisti degli interni di Brabus, che definiscono il carattere estremamente unico e sportivo della moto.

La base della Brabus 1300 R Edition 23 rimane la KTM 1290 Super Duke R Evo. Costruito per ottenere il meglio delle prestazioni a due ruote, questo modello offre un’esperienza di guida all’avanguardia, un’ergonomia senza compromessi e il cuore pulsante dell’Edition 2023: un eccezionale motore LC8 V-Twin che produce 132 kW / 180 CV a 9.500 giri/min e 140 Nm di coppia a 8.000 giri/min dai suoi 1.301 centimetri cubici. Lo scarico Brabus a doppio tubo sottolinea il suo carattere inconfondibile e il suo suono massiccio.

La Brabus 1300 R Edition 2023 mantiene ed espande la sua identità “Black and Bold” con una serie di nuove caratteristiche. La mascherina del faro, completa di carenatura laterale in carbonio a vista, i cupolini e le strisce Brabus Signature nella presa d’aria, e ancora i pannelli laterali e i condotti d’aria ridisegnati in fibra di carbonio.

La produzione sarà limitata a 145 unità. Dal punto di vista tecnico, la Brabus 1300 R Edition 2023 utilizza la più recente tecnologia di sospensioni semiattive WP Apex. Questa permette ai piloti di scegliere tra sei modalità di smorzamento dedicate – Comfort, Street, Sport, Track e Advanced – a piacimento o in modalità Auto, che si adatta automaticamente alla strada e alle condizioni di guida.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.