Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One: omaggio a un’icona

La specialissima Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One è un omaggio all’iconica Bugatti Type 57 SC Atlantic, un capolavoro senza tempo di Jean Bugatti che ha ormai quasi 90 anni, e che ha da tempo catturato l’immaginazione di esteti e appassionati di automobili ed è ancora considerata l’automobile più preziosa ed esclusiva al mondo.

Molte delle sue caratteristiche di design, inclusa la pinna imbullonata che corre per tutta la lunghezza del suo corpo, hanno ispirato il design moderno di Bugatti. Ma questa vettura non è solo un punto di riferimento per il team di progettazione Bugatti: un cliente ha voluto creare il suo tributo all’iconica Atlantic per la sua prima vettura Bugatti, una Chiron Super Sport. È così che è nata la ’57 One of One’.

Vent’anni fa, la cliente, da sempre appassionata di automobili, vide per la prima volta una Type 57 SC Atlantic presso il Mullin Automotive Museum a Oxnard, e se ne è innamorato dal primo istante.

Il desiderio di avere una Bugatti tutta sua si è avverato vent’anni dopo, quando suo marito, proprietario di una Bugatti, l’ha sorpresa per il suo 70 ° compleanno con un invito personale da parte della Bugatti a venire a Molsheim in Francia per configurare la propria Chiron Super Sport.

La sorprendente tonalità blu argentata, che brilla sotto le luci del Mullin Automotive Museum, è rimasta impressa nella mente della cliente. Per questo vibrante omaggio c’era un solo colore che lei poteva immaginare. Tuttavia, raggiungere questo obiettivo non è stata un’impresa da poco. Poiché ogni progetto di Sur Mesure è meticoloso nel suo processo, immerso anche nei più piccoli dettagli, e poiché fare riferimento a uno dei più grandi pezzi di design automobilistico mai concepito richiede precisione e umiltà, Jascha Straub si è recato al Museo Guggenheim di Bilbao, dove è stata realizzata l’auto originale.

Sulla Type 57 SC Atlantic, la grande griglia Bugatti a ferro di cavallo si erge orgogliosamente in posizione verticale, apparentemente sospesa tra gli eleganti passaruota. Questo aspetto progettuale è stato un importante punto di riferimento. Per la Chiron Super Sport ’57 One of One’, il team Sur Mesure ha lavorato fianco a fianco con gli ingegneri Bugatti per creare un fedele omaggio all’originale che rimanesse fedele anche alla filosofia di design Bugatti “Form Follows Performance” e requisiti tecnici dell’auto.

Ogni ingresso, linea e presa d’aria della Chiron Super Sport è attentamente considerata per soddisfare le esigenze estreme di raffreddamento e aerodinamica di un’auto ipersportiva da 440 km/h. Il design unico che ne risulta, una nuova griglia con linee verticali lucide e un dorso centrale più spesso, è una bellissima interpretazione moderna ma fedele all’iconico Type 57 SC Atlantic.

Il design è abbinato a cerchi Super Sport a cinque razze, che combinano cromo lucido e lo stesso blu dell’originale, e vivaci accenti cromati. La parte inferiore dell’ala posteriore presenta una silhouette disegnata a mano dell’Atlantico, rifinita con le scritte “57” e “One of One” in un sottile cenno all’artigianato e al design che hanno ispirato questa opera d’arte automobilistica unica.

All’interno, la cliente ha scelto la pelle “Gaucho”, optando per un colore senza tempo per accentuare ulteriormente il design esterno. I punti salienti sono la silhouette dell’Atlantico cucita a mano in “Lightning Blue” sui pannelli delle porte e una console centrale con un intarsio personalizzato che proclama “57 One of One”. L’iconica scultura “Elefante danzante” di Rembrandt Bugatti è delicatamente ricamata sui poggiatesta, a significare la sua passione per gli animali. Le firme di Jean Bugatti, il genio che fu la forza creativa dietro l’ammirata Type 57 SC Atlantic, e di Rembrandt sono applicate sulle porte.

