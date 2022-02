Si può rovinare l’estetica di una supercar come la Bugatti Chiron Super Sport 300+, montando una targa anteriore gialla? No, ma si deve, perchè la legge lo richiede. Il proprietario di questa Bugatti lo ha imparato in prima persona quando è stato fermato dalla polizia di Londra perché la sua hypercar dalla coda lunga non aveva la targa anteriore obbligatoria.

C’è da dire che la multa di 100 sterile, quasi 120 euro, non farà molto effetto al proprietario. Basti pensare che l’auto costa quasi 4 milioni di euro, per questo modello dai soli 30 esemplari prodotti. I più esperti dicono che questa Bugatti Chiron Super Sport 300+ con guida a sinistra potrebbe essere una delle otto consegnate alcuni mesi fa. E’ un po’ più speciale delle altre perché il proprietario ha ordinato l’optional Sky View con due pannelli in vetro fissi sopra i sedili del guidatore e del passeggero.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.