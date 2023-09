Un camion perde cinque milioni di api in strada: autista punto 100 volte.

La polizia di Toronto in Canada ha avvertito gli automobilisti di tenere i finestrini dell’auto chiusi dopo che un camion ha rovesciato delle casse contenenti la bellezza di cinque milioni di api sulla strada.

Tutto è iniziato quando polizia regionale di Halton ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata intorno alle 6:15 del mattino di mercoledì, con la segnalazione che alcune casse di api si erano staccate da un camion e si erano rovesciate sulla strada a Burlington, Ontario.

Circa un’ora dopo che la polizia ha pubblicato un avviso sui social media, diversi apicoltori si sono messi in contatto, offrendo il loro aiuto. Sei o sette apicoltori sono infine arrivati sul posto, per cercare di risolvere la situazione, che si è rivelata piuttosto complicata. Si è trattato infatti di un numero decisamente importante di api in una zona circoscritta, tant’è che anche gli apicoltori hanno dimostrato una certa apprensione.

A quanto pare ad avere la peggio è stato il conducente del camion, punto più di 100 volte. La buona notizia per lui è che tutto sommato non ha avuto bisogno di cure mediche, a parte quelle dei paramedici arrivati sulla scena dell’incidente.

Un paio d’ore dopo la segnalazione, la polizia ha dichiarato che la maggior parte delle cinque milioni di api era stata recuperata in modo sicuro, con le casse che stavano per essere trasportate portate via. Altre sono state saggiamente lasciate sul posto affinché le api non raccolte trovare rifugio prima di un trasporto successivo.

Per chi si sta chiedendo perchè il camion stava trasportando le api, il motivo è che si tratta di un servizio di impollinazione, per il quale gli agricoltori assumono apicoltori per aiutare a impollinare i loro raccolti.

Una colonia di api miele in estate conta dalle 50.000 alle 80.000 api, secondo il Canadian Honey Council, un’associazione nazionale di apicoltori.

