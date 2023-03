Al passaggio a livello il rimorchio non si muove: lo schianto con il treno è inevitabile

C’è molto da dire su questo incidente accaduto ad un passaggio a livello negli USA tra un treno ed un rimorchio sul quale c’è una ruspa. Il mezzo non era infatti adatto ad attraversare i binari.

Come si vede nel video, i binari formano una piccola gobba, tanto che il rimorchio la tocca bloccandosi completamente. Sicuramente il camion con il suo carico non sarebbe dovuto transitare da quel passaggio a livello, ma non è chiaro se la colpa è del conducente, di chi gli ha fornito il percorso oppure delle autorità locali che non hanno segnalato sufficientemente la particolarità del passaggio.

Un incidente che sicuramente con un po’ più di attenzione sarebbe stato possibile evitare. Ricordiamo allora che per attraversare un passaggio a livello in sicurezza, è importante prestare molta attenzione. E’ bene controllare attentamente in entrambe le direzioni per vedere se ci sono treni che si avvicinano, evitando di fidarsi unicamente delle barriere o delle luci lampeggianti. Se ci sono barriere o luci attive, è necessario rispettarle sempre e non cercare di attraversare anche se non si vede alcun treno in avvicinamento.

Attraversare un passaggio a livello in modo sicuro è importante per la tua sicurezza e per quella degli altri, usando il buon senso si evitano gli incidenti.

—–

