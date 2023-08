BMW Vision Neue Klasse, la concept car elettrica che “respira”

La casa bavarese ha pubblicato un teaser della BMW Vision Neue Klasse, concept che debutterà ufficialmente il prossimo 2 settembre.

Il teaser, molto breve nella durata, mostra che la vettura avrò un nuovo design del classico doppio rene BMW, e che avrà la caratteristica di “respirare”. BMW ultimamente sta infatti molto sperimentando con la dinamicità e la “vivacità” delle vetture: lo scorso anno, a Las Vegas, presentò una versione della iX capace effettuare una “muta “, cambiando il colore della carrozzeria.

Il video mostra che la BMW Vision Neue Klasse avrà una griglia composta da due schermi, capaci di illuminarsi e “pulsare” lentamente con motivo di elementi bianchi che imitano l’aspetto di una griglia tradizionale. Inoltre, compare anche il logo BMW che sembra inciso sul corpo vettura stesso, e il nome BMW Vision Neue Klasse che compare sotto il doppio rene.

Inhale innovation, exhale transformation.

As we make individual mobility more human, intelligent & responsible, we’re excited to launch our BMW Vision Neue Klasse, a symbol of an inspiring future, on September 2nd:https://t.co/7a9zNn3KfZ#BMWGroup #NeueKlasse pic.twitter.com/8vWV7hrKTs

