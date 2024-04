Fiat Abarth Reparto Corse Rally: dalla metà degli anni Sessanta sino agli inizi degli anni Ottanta, la Fiat è stata protagonista nel mondo dei rally vincendo nel 1977 il suo primo Campionato del mondo. Impegnata con una propria squadra ufficiale, supportata dall’Abarth, ha fatto correre modelli leggendari come le 124 e le 131 con al volante piloti di indiscusso carisma come, per citarne solo alcuni, Ceccato, Trombotto, Paganelli, Pinto, Bacchelli, Cambiaghi, Verini, Waldegaard, Röhrl e Alen.

Questa affascinante storia del motorsport rivive in un volume ricco di immagini e aneddoti, a firma di Emanuele Sanfront, per anni giornalista e navigatore di rally, che ha già pubblicato “Rally ’70. Una storia, tante storie” per Ananke.

Completano il libro, la storia, la preparazione, la descrizione tecnica, gli albi d’oro e tutte le targhe di quattro tra le auto impiegate nei rally dalla squadra ufficiale Fiat Abarth: 124 Sport Spider, 124 Abarth, X1/9 Abarth Prototipo e 131 Abarth.

Fiat Abarth. Reparto corse Rally di Emanuele Sanfront – Nada Editore

Caratteristiche:

Formato: 24.3×27 cm

Pagine: 280

Foto: centinaia in b/n e a colori

Cartonato con sovraccoperta.

Editore: Nada

Data uscite: 23 ottobre 2019

Collana: Grandi corse su strada e rallies

ISBN-10: 8879117556

ISBN-13: 978-8879117555

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime: provate a dargli un’occhiata…

I nostri consigli in libreria

Questo articolo contiene link di affiliazione: come Affiliati Amazon, acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD