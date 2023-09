Orari F1 GP Giappone 2023 TV8 dove vederlo in diretta Sky e Now

Ecco gli Orari F1 GP Giappone 2023 su TV8 con il via della gara in differita Domenica 24 Settembre alle 16:30 insieme a Sky e Now.

Il Gran Premio del Giappone si svolge su una delle piste più affascinanti e impegnative della storia del Campionato del Mondo di Formula 1 ed è caratterizzata da una forma a otto che ha pochi eguali nelle competizioni automobilistiche: non è un caso che sia una delle preferite dei piloti per il piacere che dà quando si guidano monoposto dalle prestazioni straordinarie come quelle odierne.

L’asfalto di Suzuka presenta livelli di rugosità e abrasività fra i più elevati nella stagione. L’usura e il degrado sono quindi fattori da tenere in grande considerazione sia nella definizione del programma di lavoro nelle prove libere sia in termini di strategia.

Sono state 36 le edizioni del Gran Premio del Giappone valide per il Campionato del Mondo di F1: 32 ospitate a Suzuka, circuito di proprietà della Honda, e quattro al Fuji, pista della Toyota. La squadra con più vittorie è la McLaren (9) mentre il pilota che ha conquistato più volte il successo è Michael Schumacher (6). In Giappone si sono disputate altre due gare iridate, denominate Gran Premio del Pacifico: nel 1994 e nel 1995, entrambe sul circuito di Aida.

Undici volte il Gran Premio del Giappone ha laureato il campione del mondo Piloti, l’ultima proprio lo scorso anno quando Max Verstappen si aggiudicò il suo secondo titolo iridato. Nel 1995, Michael Schumacher diventò campione del mondo per la seconda volta vincendo il Gran Premio del Pacifico.

La classifica piloti vede in testa Max Verstappen A 374 punti, lanciato nella conquista del titolo, considerando che il compagno di squadra Sergio Perez è a “soli” 223 punti; al terzo posto Lewis Hamilton con 180 punti.

Orari F1 GP Giappone 2023 su TV8 in differita

Sabato 23 settembre

Ore 15.30: F1 – qualifiche in differita

Domenica 24 settembre

Ore 16.30: F1 gara in differita

Orari F1 GP Giappone 2023 su Sky e NOW in diretta

Giovedì 21 settembre

Ore 12: conferenza stampa piloti (differita)

Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 22 settembre

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – prove libere 1

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.45: Paddock Live

Ore 8.00: F1 – prove libere 2

Ore 9.30: Paddock Live

Ore 10.00: Paddock Live Show

Ore 10.30: conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 23 settembre

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – prove libere 3

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.15: Warm Up

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 8.00: F1 – qualifiche

Ore 9.15: Paddock Live

Ore 9.45: Paddock Live Show

Domenica 24 settembre

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.00: F1 – gara

Ore 9.00: Paddock Live

Ore 9.30: Debriefing

Ore 12: Race Anatomy

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.