Come funziona Free2Move Car On Demand, il servizio che permette di avere un veicolo con abbonamento mensile senza impegno di durata.

Free2Move lancia anche in Italia il servizio Car On Demand, ovvero il noleggio auto in abbonamento senza impegno di durata per professionisti e privati. Il servizio è attualmente disponibile in Francia, Spagna, Portogallo, Los Angeles e Washington DC, negli Stati Uniti e, oltre all’Italia, verrà attivato nel Regno Unito e in Germania, ma anche a Portland, negli USA.

Free2Move Car On Demand è un servizio che permette di avere un veicolo a disposizione in qualsiasi momento grazie a un abbonamento mensile senza impegno di durata. Inclusi con Car On Demand la consegna, assicurazione, assistenza clienti, manutenzione, assistenza stradale 24/7 e fino 1250 km al mese.

Sono disponibili tutti gli ultimi modelli delle vostre marche preferite, con automobili nuove o seminuove. Il pagamento mensile include tutto, e non c’è anticipo. Si pagano solo le spese amministrative che comprendono le spese di pratica, l’apertura del tuo conto e la consegna ovunque in Italia. E’ compresa la consegna in 14 giorni in tutta Italia.

Come funziona?

Il servizio è attivabile online direttamente sul sito. Selezionate il vostro veicolo preferito tra i modelli nuovi e recenti. Una volta terminata la scelta, cliccate su “Sono interessato”. Un consulente vi contatterà entro 48 ore. Trasmette i giustificativi affinché il vostro consulente completi il vostro fascicolo e convalidi la vostra richiesta, scegliete la data e il luogo di consegna.

La vostra auto viene consegnata all’indirizzo di vostra scelta, dove vi verranno consegnate le chiavi: tutto quello che rimane da fare è guidare!

Quanto costa Free2Move Car On Demand?

Prendiamo ad esempio la Peugeot 3008. Sei mesi di noleggio, per 1.250 km al mese, ha un costo stimato di 540 euro al mese, comprensivo di assicurazione.

