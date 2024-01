Citroën C3: come funziona l’offerta del mese

Citroën C3 è il popolare modello di segmento B del marchio del Double Chevron. E’ la vettura più venduta della Casa francese in Italia e, in generale, una delle auto più vendute nel nostro Paese. A gennaio 2024 la Citroën C3 You PureTech da 83 Cv beneficia di uno sconto importante sul prezzo di listino, 4.500 euro, e con finanziamento SimplyDrive D è in promozione a 69 euro al mese.

Offerte auto gennaio 2024: la promozione su Citroën C3

Ecco nel dettaglio la promozione auto di gennaio 2024 su Citroën C3 You PureTech da 83 Cv e l’offerta con finanziamento SimplyDrive D:

Listino: 18.350 euro

Sconto gennaio 2024: 4.500 euro

Listino promo: 13.850 euro

Citroën C3 You PureTech da 83 Cv, con finanziamento e in pronta consegna, è disponibile con:

35 rate mensili da 69 euro

Anticipo 3.434 euro

Rata finale di 9.855 euro

TAN fisso 6,99%, TAEG 9,4%

Tra gli optional inclusi in questa versione spiccano il Pack Color White, i fari fendinebbia, le conchiglie specchietti retrovisori in colore bianco e gli interni in tessuto Mica Grey in ambiente Armonia Grey.

Come è la Citroën C3

Rinnovata lo scorso anno, ma sempre fedele al suo Dna, la Citroën C3 è disponibile in diversi allestimenti: You, C-Series, Max, Shine, Plus e Elle. A ognuno di questi corrisponde una personalizzazione estetica particolare.

Lunga 4 metri, presenta come segno distintivo gli airbump sulle fiancate. La tecnologia è concentrata in un pratico schermo dell’infotainment da 7 pollici, che offre la connettività con Apple CarPlay e Android Auto.

Motorizzazioni della Citroën C3

Oltre al propulsore benzina entry level 1.2 da 83 Cv, la gamma delle motorizzazioni della Citroën C3 è completata dal motore diesel 1.5 da 102 Cv e dal motore benzina 1.2 turbo da 110 Cv.

La C3 PureTech 83 You oggetto dell’offerta di gennaio presenta consumi medi dichiarati di 5,2 litri/100 km e emissioni di 117 g/km.

Citroen C3: il listino

Oltre all’allestimento You in offerta a gennaio, ecco i prezzi delle altre versioni della C3.

Citroën C3 Plus: a partire da 19.050 euro

a partire da Citroën C3 C-Series: a partire da 19.300 euro

a partire da Citroën C3 Shine: a partire da 20.300 euro

a partire da Citroën C3 Max: a partire da 20.600 euro

a partire da Citroën C3 Elle: a partire da 22.800 euro

