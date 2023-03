Citroën C5X Hybrid Plug-in 2023 monta il nuovo motore ibrido Plug-in 180 ë-EAT8 che va a completare l’offerta esistente dell’ibrido plug-in 225 e-EAT8 e che va a sostituire la motorizzazione benzina PureTech 180.

Citroën C5X Hybrid Plug-in 2023: caratteristiche

C5 X ibrida plug-in 180 ë-AT8 associa un motore benzina 1.6 PureTech da 150 CV a un motore elettrico da 81,2 kW, per una potenza cumulata di 180 CV e 360 Nm. Questo motore offre tutto il piacere della guida in modalità elettrica con una coppia immediatamente disponibile, un’accelerazione lineare e un’incomparabile sensazione di fluidità e progressività, fino a 135 km/h. Il motore è abbinato al cambio automatico di ultima generazione ë-EAT8 che, oltre alla sua efficienza, offre comfort e facilità di utilizzo.

Questa catena di trazione è abbinata a una batteria da 12,4 kWh (per 11,3 kWh di potenza effettiva) composta da 84 celle (41 Ah). Consente di percorrere fino a 62 km in modalità 100% elettrica e offre quindi la tranquillità di poter viaggiare senza vincoli in zone a traffico limitato e di effettuare la maggior parte degli spostamenti quotidiani in modalità elettrica. Nel ciclo urbano, offre un’autonomia fino a 71 km. Può essere ricaricata in quasi 1 ora e 40 minuti con un caricatore da 7,4 kW.

Come nella versione 225, C5 X ibrida plug-in 180 offre una combinazione inedita sul mercato automobilistico: le sospensioni attive Citroën Advanced Comfort, che abbinano le sospensioni a doppi Smorzatori Idraulici Progressivi al controllo elettronico degli ammortizzatori. Le sospensioni di ogni ruota sono controllate in modo indipendente e in tempo reale per rispondere alle sollecitazioni incontrate, il che consente di aumentare ulteriormente il comfort delle sospensioni.

Lo smorzamento può essere ancora più morbido, offrendo al contempo un’eccellente tenuta di strada, grazie al controllo elettronico continuo degli ammortizzatori. Con le sospensioni attive Citroën Advanced Comfort, Citroën offre sulla C5 X ibrida plug-in un livello di comfort senza pari nella sua categoria, per un invito a fare lunghi viaggi in totale serenità.

Infine Citroën inaugura su C5 X l’Highway Driver Assist 2.0 che permette di compiere un passo avanti verso la guida semi-autonoma di livello 2, con l’aggiunta delle seguenti funzioni:

Semi-automatic lane change (il cambio di carreggiata semi-automatico), che propone al conducente di superare il veicolo che lo precede e poi di rientrare nella sua corsia, attivo a partire da 70 km/h fino a 180 km/h.

(il cambio di carreggiata semi-automatico), che propone al conducente di superare il veicolo che lo precede e poi di rientrare nella sua corsia, attivo a partire da 70 km/h fino a 180 km/h. Anticipated speed recommendation (adattamento consigliato della velocità), che suggerisce al conducente di adattare la sua velocità (accelerazione o decelerazione) in base alla lettura a distanza dei cartelli stradali con i limiti di velocità.

(adattamento consigliato della velocità), che suggerisce al conducente di adattare la sua velocità (accelerazione o decelerazione) in base alla lettura a distanza dei cartelli stradali con i limiti di velocità. Il volante è ora dotato di un sensore di presa per valutare sempre se il conducente è attivo, in quanto mantiene sempre il controllo dei comandi, senza dover esercitare alcun movimento o resistenza sul volante.

Queste funzioni si aggiungono a quelle già presenti sull’Highway Driver Assist, che associa l’Active Safety Brake 2.0 (attivo da 7 a 140 km/h), il Lane Keeping Assist (attivo da 0 a 180 km/h), l’avviso di presenza di traffico posteriore, l’Adaptive Cruise Control (il regolatore di velocità adattativo) con funzione Stop & Go e il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco a lunga distanza. L’Highway Driver Assist è di serie sul livello Shine, l’Highway Driver Assist 2.0 è di serie sul livello Shine Pack.

