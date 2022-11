Ad EICMA 2022 debutta la Citroën My Ami Buggy

Per il secondo anno consecutivo Citroen partecipa a EICMA, ovvero l’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori del Motociclo. La più importante rassegna espositiva mondiale di riferimento per le due ruote a motore che si svolge a Milano Rho-Fiera dall’8 al 13 ottobre, qui come arrivare e dove sono i parcheggi.

Sarà presente l’intera gamma Ami, con una soluzione di mobilità 100% elettrica accessibile a tutti. Come sappiamo, Citroen Ami si può guidare a partire dai 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito la patente AM. Con zero emissioni di CO2, è possibile accedere nelle zone a traffico limitato nei centri urbani. Ami offre un’autonomia fino a 75 km grazie ad una batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio che si ricarica in sole 3 ore con una presa elettrica standard da 220V mediante il cavo previsto a bordo.

L’evento milanese è anche il debutto italiano della Citroën My Ami Buggy, la nuova e super-esclusiva versione di mobilità urbana che all’estero ha già fatto registrare un successo incredibile. Basti pensare che i 50 esemplari numerati prodotti per la Francia hanno registrato il sold out in soli 18 minuti. Questo modello vanta un abitacolo aperto verso il mondo esterno con strutture tubolari metalliche in sostituzione delle portiere e cerchi color oro che la rendono accattivante. All’esterno cattura lo sguardo con le sue linee estrose e la particolare livrea color Khaki, mentre all’interno spiccano dettagli e accessori in giallo acido che richiamano l’allegra tonalità della carrozzeria.

Riflettori puntati anche su Citroën My Ami Cargo, la soluzione per i professionisti, adatta alle sempre più intense attività di consegna in contesti urbani o servizi simili, per i quali questo veicolo è stato appositamente creato. Accanto al sedile del conducente, è presente uno spazio di carico modulare che può essere utilizzato per trasportare, in tutta sicurezza, pacchi, posta e attrezzi.

Nell’area esterna della Fiera, i visitatori possono effettuare test drive a bordo di Citroën Ami. Nonostante le dimensioni esterne ultra-compatte, l’abitacolo è ampio e funzionale per due persone. L’accesso a bordo è facilitato dalle ampie portiere, identiche sui due lati ma con apertura in direzione opposta, mentre i due sedili simmetrici, in posizione sfalsata, assicurano una significativa e reale comodità agli occupanti.

