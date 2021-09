Tutti i dettagli sulla nuova ammiraglia Citroen C5 X, con gli interni Advanced Comfort e motore ibrido plug-in da 225 CV con 50 km di autonomia in modalità elettrica.

Citroen C5 X è nuova berlina ammiraglia della casa automobilistica francese, che fa del suo tipico stile poco convenzionale un arma decisiva. Un design originale, sintesi fra la berlina e la Station Wagon, una proposta innovativa nella più pura tradizione delle grandi automobili Citroën. A questo si unisce l’ormai celebre programma “Citroën Advanced Comfort“, che propone un abitacolo lounge, i sedili Advanced Comfort e le Sospensioni Attive Advanced Comfort, unitamente a tutte le tecnologie di ultima generazione, compresi i dispositivi di guida semi-autonoma.

























































La nuova Citroen C5 X arriva sul mercato a benzina o ibrida plug-in, proprio come l’ammiraglia SUV Citroen C5 Aircoss, in modo da accontentare ogni tipologia di cliente, e da rimanere al passo coi tempi con le motorizzazioni a basse emissioni.

Il design della nuova Citroen C5 X 2021

Ispirata alla concept car CXperience Concept, presentata al Salone di Ginevra del 2016, e appartenente al segmento D, come anche Peugeot 508 o Ford Mondeo, Citroen C5 X intende rinnovarne i codici grazie a un forma sinuosa e decisa. L’anteriore della vettura riprende quello della nuova C4 e del restyling della C3, ovvero l’evoluzione del corso stilistico tipicamente Citroen che ora unisce luci diurne e cromature in un unico complesso, creando una sorta di “X”. L’anteriore, dominato appunto dal complesso luci-griglia, si presenta particolarmente sottile, pulito e aerodinamico.

Di profilo la forma affusolata e i grandi cerchi sottolineano l’aerodinamica, ma è il posteriore la parte che più di tutte mostra la sintesi tra berlina, SUV e wagon di cui si parlava sopra: il lunotto molto inclinato, infatti, ricorda le forme di una berlina, ma il portellone grande e lo spazio del bagagliaio sono ripresi dal mondo SUV e station wagon.

Ancor più dell’anteriore, il design del posteriore è elegante e sofisticato: i fari, decentrati alle estremità laterale, riprendono la X di quelli anteriori in un unico corpo piuttosto grande, mentre ancora una volta l’aerodinamica è evidenziata dallo spoiler appena sotto al lunotto, e dalle forme scolpite e incavare del posteriore. Al centro, secondo le moda del momento, il Double Chevron con sotto la scritta “Citroën” caratteri distanziati.

La berlina con guida rialzata

Come detto, punto forte della C5 X, ripreso da tutte le Citroën, è l’Advanced Comfort assicurato dagli interni, e prima di tutto dalla posizione rialzata su strada. Dentro, comunque, l’ammiraglia francese è molto spaziosa, e questo è merito sia della lunghezza di quasi 5 metri – 4,8 nello specifico – e del passo allungato di 2,7, che assicura comodità sia all’anteriore che al posteriore. Grande anche il bagagliaio, che parte da 545 litri di capacità, che salgono fino a 1640 abbattendo il divano posteriore.

L’abitacolo è personalizzabile a immagine del cliente, e dispone di materiali caldi e armonie raffinate, con una grande attenzione per i dettagli. Spiccano naturalmente i sedili, volutamente progettati per sentirsi a bordo della vettura come nel salotto di casa. Il comfort non è solo tattile ma anche visivo, per via del rivestimento unico fatto di impunture con elementi grafici specifici, pensato per dare una sensazione di benessere. L’imbottitura è quella tipica del marchio, con una spessa schiuma strutturata che sostiene la schiena e rilassa l’utente anche nei viaggi più lunghi.

Insieme ai sedili, anche le sospensioni giocano un ruolo importante nel comfort della Citroen C5 X, e permettono di superare in comodità buche, dossi, cordoli e in generale le imperfezioni del fondo stradale. In più, la versione con motore ibrido plug-in offre un controllo ancora superiore, grazie alle Sospensioni Attive Advanced Comfort che permettono di avere 3 modalità di guida e il sistema di controllo degli ammortizzatori, che amplifica l’efficacia degli Smorzatori Idraulici Progressivi.

L’ibrido da 225 CV

Come detto, la nuova Citroen C5 X arriva subito ibrida plug-in, con una potenza combinata di 225 CV che gode di un motore elettrico con autonomia di 50 km e utilizzabile fino a 135 km/h, utile per l’utilizzo di tutti i giorni. Il motore termico, invece, subentra quando necessario, ovvero nei percorsi lunghi ed extraurbani, ma sempre riducendo le emissioni e i consumi.

Naturalmente la nuova Citroen C5 X dispone di tutte le ultime tecnologie, a cominciare dall’innovazione più grande: l’Extended Head Up Display. Si tratta di un sistema di visualizzazione a colori che proietta le immagini su una lamina attraverso il parabrezza, e che rappresenta il primo passo di Citroën verso la realtà aumentata. Oltre a ciò, Citroen C5 X porta con sé il nuovo sistema di infotainment del marchio, particolarmente focalizzato sulla connettività. Un sistema che si abbina a un touchpad da 12” con quattro prese USB Type-C e ricarica wireless, aggiornato via OTA grazie al Cloud e con Mirror Screen Wireless.

Tecnologia è anche sicurezza, e infatti sull’ammiraglia francese si trovano:

Highway Driver Assist, che unisce il Cruise Control adattivo alla funzione Stop&Go al mantenimento di corsia, e che adatta la traiettoria e la velocità automaticamente in autostrada, riconoscendo limiti e curve.

Rear Cross Traffic Alert;

Telecamera Vision 360;

Proximity Keyless Access and Start, che blocca e sblocca le porte in automatico quando il conducente è in prossimità o distante dall’auto.

Citroen C5 X: prezzi e disponibilità

Tre motorizzazioni, benzina e ibrida Plug-in, tutte associate al cambio automatico:

PureTech 130 S&S EAT8

PureTech 180 S&S EAT8

Hybrid 225 Ë-EAT8, la versione ibrida plug-in che associa il motore benzina PureTech 180 S&S, il motore elettrico da 81,2 KW, il cambio automatico elettrificato ë-EAT8 e la batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh

Disponibile con motorizzazione benzina a partire da 33.250 € e con motorizzazione ibrida plug-in a partire da 45.250 €, Nuova C5 X è già ordinabile in Italia e arriverà all’inizio del 2022.

Citroen C5 X: esterni e allestimenti

Nuova Citroën C5 X offre la scelta tra 6 tinte di carrozzeria tutte metallizzate o perlate, che valorizzano la silhouette della vettura: Pearl Black, Pearl White, Steel Grey, Platinum Grey, Amazonite Grey, un elegante grigio-verde che si intona perfettamente all’ambiente interno Hype Adamantium e infine Magnetic Blue, un blu saturo luminoso e profondo che ricorda la tinta di 19_19 Concept. Queste tinte di carrozzeria possono essere abbinata al tetto a contrasto in tinta Nero Black che accentua l’aspetto elegante del veicolo.

Inoltre, Nuova Citroën C5 X propone 2 diversi tipi di cerchi, tutti da 19”: i cerchi in lega da 19’’ Aero X e i cerchi in lega da 19” Aero X Black Diamond. Entrambi i cerchi sono dotati di inserti aerodinamici nero lucido che aiutano a dirigere il flusso d’aria creando un effetto turbina per ridurre la resistenza aerodinamica e di conseguenza le emissioni di CO².

In linea con la filosofia di personalizzazione della gamma Citroën, C5 X propone ambienti interni originali che permettono di modellare l’abitacolo a immagine del cliente. Gli elementi personalizzabili in questi ambienti sono soprattutto i sedili, la fascia e la decorazione della plancia, la consolle centrale e i pannelli delle porte, e privilegiano materiali nobili e armonie raffinate.

Nuova Citroën C5 X: 4 diversi ambienti

L’ambiente Urban Grey , sobrio ed elegante, propone sfumature di grigio senza tempo con un mix di tessuto grigio e tessuto effetto pelle nero, la fascia della plancia nera e le decorazioni della plancia dall’aspetto metallo.

, sobrio ed elegante, propone sfumature di grigio senza tempo con un mix di tessuto grigio e tessuto effetto pelle nero, la fascia della plancia nera e le decorazioni della plancia dall’aspetto metallo. L’ambiente Metropolitan Grey abbina la pelle nera, un tessuto effetto pelle grigio sulla parte alta degli schienali, la fascia della plancia e una decorazione della plancia dall’aspetto metallo spazzolato.

abbina la pelle nera, un tessuto effetto pelle grigio sulla parte alta degli schienali, la fascia della plancia e una decorazione della plancia dall’aspetto metallo spazzolato. L’ambiente Hype Black è l’immancabile ambiente dinamico e senza tempo dell’universo automobilistico: pelle nera liscia e traforata che crea un motivo a chevron in filigrana, fascia della plancia nera e decorazione della plancia effetto legno con un motivo geometrico a chevron.

è l’immancabile ambiente dinamico e senza tempo dell’universo automobilistico: pelle nera liscia e traforata che crea un motivo a chevron in filigrana, fascia della plancia nera e decorazione della plancia effetto legno con un motivo geometrico a chevron. L’ambiente Hype Adamantium è più improntato all’originalità e alla luminosità a bordo: proposta bicolore con pelle liscia nera traforata che crea dei motivi a chevron in filigrana, abbinata alla pelle liscia in tonalità grigio caldo e a una fascia della plancia nello stesso colore, valorizzata da una fascia sulla parte alta degli schienali color legno chiaro, in armonia con la decorazione della plancia effetto legno a motivi geometrici a chevron.

Nuova Citroën C5 X: la gamma

Feel Pack, versione di ingresso, già molto ricca di equipaggiamenti, che offre le Sospensioni Citroën Advanced Comfort, la climatizzazione automatica bizona, il Pack Safety, Accensione Automatica Fari, Tergicristallo anteriore automatico con sensore pioggia, High Beam Assist, la funzione Keyless Access & Start, sedili Citroën Advanced Comfort, sedile conducente con regolazione lombare, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, presa USB Type C anteriore e posteriore, Presa 12 V anteriore, telecamera di retromarcia, e un look ancora più curato con i cerchi in lega da 19’’ Aero X. La motorizzazione ibrida plug-in abbinata alla versione Feel Pack aggiunge alcuni elementi tra cui la personalizzazione specifica “ḧybrid”, il Caricatore On Board Charger 3,7 kW monofase, cavo di ricarica T2 8A per presa domestica, Sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort, 1 ulteriore presa USB Type C anteriore.

Shine, la versione al cuore della gamma, si dota delle più recenti tecnologie come l’Extended Head Up Display a colori, l’Highway Driver Assist, la ricarica wireless per lo smartphone, il sedile passeggero con regolazione lombare, TouchPad 12”, volante riscaldabile e interni ancora più valorizzanti con gli interni in pelle/TEP Metropolitan Grey. La motorizzazione ibrida plug-in abbinata alla versione Shine aggiunge la personalizzazione specifica “ḧybrid”, Caricatore On Board Charger 3,7 kW monofase, cavo di ricarica T2 8A per presa domestica, Sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort.

Shine Pack, al vertice della gamma, offre un comfort ancora maggiore con il portellone motorizzato con funzione Hands-free tailgate, i sedili elettrici per il conducente (8 vie) e il passeggero anteriore (6 vie), i vetri anteriori e posteriori acustici stratificati e interni in pelle Hype Black in Pelle Nera con dettagli chevron. La motorizzazione ibrida plug-in abbinata alla versione Shine Pack aggiunge gli stessi equipaggiamenti che aggiunge nella versione Plug-In Hybrid Shine.

—–

