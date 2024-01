Le città europee contro “l’obesità” dei SUV

Il concetto del Body Shaming sembra funzionare al contrario per le auto, perché i SUV sono sempre più nel mirino delle istituzioni locali, in particolar modo quelle delle grandi città. E non a torto.

La tendenza per l’anno appena incominciato, tenendo conto di quanto emerso nel corso del 2023, sembra infatti quella di cambiare le policy e le tariffe dei parcheggi all’interno delle metropoli europee dove, per ridurre il traffico, si inizierà a fare differenza tra le auto compatte e quelle più grandi, pesanti e quindi inquinanti. Non senza perplessità.

Milano, Parigi e Londra contro i SUV

L’ultima “arringa” contro i SUV arriva proprio dal Comune di Milano, che non sembra aver particolarmente gradito la scelta di Alfa Romeo di omaggiarla usando il nome della metropoli sul suo prossimo modello.

A criticare la decisione del marchio di Stellantis è il Consigliere Marco Mazzei (Lista Sala) che, lo scorso 17 dicembre 2023, su Threads ha espresso il suo parere tutt’altro che lusinghiero, invitando a rinominarlo “iononentroaMILANO” in riferimento alla volontà di introdurre un emendamento per “impedire l’accesso ai SUV a Milano“.

Un thread definito da lui stesso “uno scherzo”, anche se la volontà di introdurre una misura del genere, almeno da una certa parte della giunta, c’è. Difficile comunque che si arrivi a un ban totale dei SUV, ma rimodulare le tariffe di parcheggio potrebbe essere un’opzione non così inverosimile.

Succede anche a Parigi: nella Capitale francese proprio dal 2024 dovrebbe entrare in vigore questo provvedimento contro “l’autobesità“, cioè contro la crescita di peso e dimensioni dei veicoli in circolazione, e che dalla capitale dovrebbe estendersi anche ad altre città francesi. E una cosa simile potrebbe arrivare anche a Londra, visto che è già stata sperimentata nella vicina “Richmond”.

Un problema per molti

Scelte di questo genere, per quanto encomiabili, potrebbero però penalizzare tantissime persone. Ad oggi, i SUV rappresentano il 46% delle auto globali vendute, ma non sono solo loro a crescere di peso e dimensioni.

In generale, tutte le auto, anche le berline sono sempre più pesanti. Torniamo a parlare di Alfa Romeo: la nuova Milano sarà basata sulla stessa piattaforma di Jeep Avenger e Fiat 600, con dimensioni e peso ben più contenuti di quelle della Giulia.

In generale, comunque, almeno 150 modelli di auto sono troppo grandi per i normali parcheggi, e sono pesanti, con tutto ciò che consegue in termini di sicurezza ed emissioni. Se forse bandirli dalle città non è eticamente corretto, misure del genere potrebbero però spingere i produttori a tornare sui loro passi e proporre qualcosa di meno ingombrante, anche per una maggiore coerenza con gli intenti di ecologia.

