Cupra Formentor VZ5 2024: due nuove edizioni limitate

Le edizioni limitate 2024 di Cupra Formentor VZ5 arricchiscono il suv coupé ad alte prestazioni con nuovi colori opachi e nuove personalizzazioni.

Cupra eleva ulteriormente l’asticella con la presentazione di due esclusive edizioni limitate di Cupra Formentor VZ5. Queste versioni, prodotte in soli 222 esemplari ciascuna, rappresentano una celebrazione dell’eccellenza ingegneristica e del design distintivo che caratterizzano il marchio. Il nome VZ5, con VZ che sta per “Veloz” in spagnolo (veloce) e il 5 che omaggia l’iconico motore a 5 cilindri, incarna la fusione perfetta di potenza e velocità che rende questa versione del Cupra Formentor una delle più ambite.

Le due edizioni limitate, Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt, offrono non solo nuove opzioni cromatiche ma anche dettagli unici che arricchiscono sia l’esterno che l’interno dei veicoli. Dalle calotte degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio ai cerchi in lega neri da 20″, passando per il lettering cromato Cupra e i loghi in rame, ogni elemento è pensato per esaltare l’esclusività e il carattere distintivo di queste edizioni.

Anche gli interni non sono da meno, con sedili CUP Bucket neri e dettagli curati come il cruscotto con cuciture in nero, a testimonianza dell’attenzione di Cupra per ogni minimo dettaglio. Inoltre, i numeri di serie incisi a laser sulle modanature delle porte conferiscono a ciascun veicolo un senso di unicità e appartenenza.

Sotto il cofano, il Cupra Formentor VZ5 nasconde un cuore pulsante di pura potenza: l’iconico motore cinque cilindri TSI da 2,5 litri capace di erogare 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia, garantendo prestazioni eccellenti e un’esperienza di guida senza rivali. L’efficace cambio a doppia frizione DSG e il suono distintivo del motore completano il quadro.

Copyright Image: Sinergon LTD