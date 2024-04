Dacia propone il Model Yaer 2024 su Sandero Streetway, Sandero Stepway e Jogger con l’introduzione di novità interessanti per tutti modelli. Dacia rinnova infatti la propria offerta con un occhio attento alle normative più recenti sulla sicurezza e un impegno costante verso il miglioramento dell’esperienza di guida, dimostrando ancora una volta la propria abilità nel combinare praticità, stile e tecnologia a un prezzo accessibile.

Design, sicurezza e comfort

Tra le novità delle Dacia MY2024 spiccano l’introduzione di nuovi dettagli estetici e colorazioni di carrozzeria, oltre a una serie di equipaggiamenti avanzati che promettono di rendere i modelli Dacia ancora più competitivi sul mercato.

L’introduzione di prese USB-C e miglioramenti nella climatizzazione aumentano il confort a bordo, mentre la nuova Guida Pratica e il sistema YouClip testimoniano l’attenzione di Dacia verso praticità e sostenibilità, aspetti sempre più apprezzati dai consumatori.

Con l’avvicinarsi dell’entrata in vigore del regolamento GSR2, prevista per luglio 2024, Dacia si adegua introducendo una serie di aggiornamenti che non solo elevano gli standard di sicurezza dei veicoli ma arricchiscono anche il design e le dotazioni. Queste modifiche sono guidate dall’intenzione di offrire agli utenti una ventata di novità che rendano la guida quotidiana un’esperienza ancora più piacevole e sicura, introducendo sistemi avanzati come l’Event Data Recorder, il riconoscimento della segnaletica stradale, e la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti.

Le novità modello per modello

Sandero Streetway

La Sandero Streetway accoglie l’allestimento Journey, che eredita le dotazioni premium della versione Extreme di Stepway. Questa versione si distingue per una serie di caratteristiche di design e funzionalità, come l’antenna shark, cerchi in lega diamantati e una varietà di equipaggiamenti di serie pensati per migliorare la comodità e la sicurezza di guida.

La chiave Keyless Entry e il climatizzatore automatico sono solo alcune delle dotazioni che elevano il livello di comfort a bordo.

Sandero Stepway

La Stepway si arricchisce della nuova tinta Beige Safari, esclusiva per questo modello e pensata per enfatizzare il suo spirito avventuroso. Nuovi cerchi e personalizzazioni grafiche dedicati contribuiscono a rafforzare l’identità già forte di questo modello, che continua a rappresentare una scelta ideale per chi cerca un veicolo pratico ma con un carattere deciso.

Jogger

Il Jogger introduce un’importante novità tecnologica con l’adozione dell’inedito quadro strumenti digitale da 7 pollici, un aggiornamento che ne accentua la modernità e arricchisce l’esperienza di guida fornendo informazioni più dettagliate e facilmente accessibili al conducente.

La nuova funzione E-SAVE rappresenta un altro passo avanti nel campo dell’efficienza, consentendo di conservare energia per l’utilizzo in specifiche situazioni di guida.

Copyright Image: Sinergon LTD