I monopattini elettrici Navee S40 e S60 combinano design, prestazioni e una forte attenzione alla sostenibilità e alla sicurezza.

Navee presenta i nuovi monopattini elettrici S40 e S60. Questi modelli si distinguono per il loro design, con linee che ricordano il taglio di un diamante. Questo aspetto non solo migliora l’estetica dei monopattini, ma ne esalta anche la funzionalità, rendendoli ideali sia per l’ambiente urbano che per percorsi più avventurosi fuoristrada.

Entrambi i modelli sono dotati della sospensione duale ShockMaster, che stabilisce nuovi standard per il comfort di guida, assorbendo gli urti in maniera efficace e garantendo una guida fluida e piacevole. Il modello S60, in particolare, è equipaggiato con un motore da 1000W su una piattaforma di alta tensione da 48V, che gli permette di affrontare pendenze fino al 24% e raggiungere un’autonomia massima di 60 km. Queste caratteristiche sono supportate da batterie al litio 18650 di alta sicurezza e da un avanzato Sistema di Gestione delle Batterie.

Il Navee S60 è progettato con un focus particolare sulla sicurezza, includendo un sistema di frenata tripla con freni posteriori E-ABS e freni a tamburo sia anteriori che posteriori. Inoltre, gli pneumatici tubeless da 10 pollici offrono un assorbimento degli urti superiore e una protezione eccellente contro le forature. La connettività è un altro punto di forza: l’integrazione con la rete Find My di Apple permette un facile tracciamento del veicolo, un vantaggio notevole per la sicurezza e la comodità dell’utente.

Il S60 si rivolge agli utenti che necessitano di prestazioni elevate e una grande autonomia, mentre il S40, con il suo motore da 700W e una batteria da 36V 7.65Ah, è ottimizzato per gli spostamenti giornalieri più brevi. Questa differenziazione assicura che ogni tipo di pendolare possa trovare il monopattino adatto alle proprie esigenze di mobilità urbana.

I nuovi monopattini elettrici Navee S40 e S60 saranno disponibili in Italia a partire dalla fine di maggio, con prezzi di 599 euro per il modello S40 e 799 euro per il modello S60.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Navee

Copyright Image: Sinergon LTD