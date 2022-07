Lavano una Datsun per la prima volta il 44 anni: il risultato è incredibile.

La Datsun 280z non è di certo nota per essere un’auto di “volumi”, non è rarissima ma questa è la più rara che si possa volere. È rimasta abbandonata in un fienile vicino a Hershey in Pennsylvania, con solo 350 miglia all’attivo. Praticamene una “km 0”, ma di 44 anni fa.

Ci si aspetterebbe un disastro completo per i dettagli, visto che è stata lasciata incontaminata per così tanto tempo e invece no. La vernice era in buone condizioni, nonostante fosse ricoperta di sporcizia e sudiciume disgustoso.

Ecco allora che il team di AMMO NY si è dato fare rimuovendo il primo strato di polvere e sporcizia per garantire che le guarnizioni di gomma non perdessero con il lavaggio elettrico. Poi hanno lavato la vernice, l’hanno restaurata e poi lucidata con una lucidatrice Rupes.

La Datsun 280z ha vinto diversi premi alla Zcon e per ulteriori informazioni, comprese la fotogallery completa, potete visitare il sito 350mile280z.com.

