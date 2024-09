Zenith Defy Skyline Tourbillon Felipe Pantone

La collaborazione tra Zenith e l’artista contemporaneo Felipe Pantone continua a rompere le barriere tra arte e orologeria con la presentazione del Defy Skyline Tourbillon Felipe Pantone. Questo orologio, realizzato in edizione limitata di 100 esemplari, combina la maestria artigianale svizzera con l’innovazione artistica, presentando un design audace e dettagli unici.

Il Defy Skyline Tourbillon Felipe Pantone segna un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra con l’artista valenciano. Dopo il successo del Defy 21 nel 2021 e del Defy Extreme nel 2022, questo nuovo modello rappresenta la prima reinterpretazione del Defy Skyline, portando la visione artistica di Pantone in una nuova dimensione. Con una cassa ottagonale in acciaio inossidabile da 41 mm, l’orologio presenta una geometria affilata e linee angolari che ne esaltano l’estetica contemporanea.

La cassa in acciaio alterna finiture lucide e satinate, mentre il bracciale può essere facilmente sostituito con un cinturino in caucciù nero, offrendo una versatilità che non compromette il comfort. Il design esterno è ulteriormente arricchito dalla lunetta dodecagonale che, con le sue sfaccettature, crea un affascinante gioco di luci, esaltando il carattere dinamico dell’orologio.

Il cuore del Defy Skyline Tourbillon è, senza dubbio, il meccanismo del tourbillon, visibile attraverso un’apertura a ore 6. Questo tourbillon, unico nella sua forma a saetta, è stato progettato appositamente per questa edizione e riflette lo stile distintivo di Pantone, che utilizza frequentemente questo simbolo nella sua opera artistica. Il tourbillon compie una rotazione completa ogni 60 secondi, mantenendo l’orologio in costante movimento.

Il ponte del tourbillon è decorato con una sfumatura di toni arcobaleno metallizzati, ottenuta con una tecnica tridimensionale di deposizione fisica del vapore (PVD). Questo dettaglio cromatico riprende lo stile delle precedenti collaborazioni tra Zenith e Pantone, conferendo al movimento un’estetica vibrante e unica.

Il quadrante è iridescente, ricavato da un disco di vetro zaffiro, e presenta un motivo a cerchi concentrici micro-inciso che richiama gli effetti ottici tipici delle opere di Pantone. Il retro del quadrante è trattato con una finitura metallica a specchio, che, combinata con le micro-incisioni, crea uno spettacolo di colori che ricorda un CD, aggiungendo un tocco nostalgico e moderno allo stesso tempo. La vignettatura sul bordo esterno del disco di vetro zaffiro contribuisce a dare profondità al quadrante, mentre le lancette e gli indici sfumati, che presentano una distorsione visiva in stile “glitch”, completano l’estetica dinamica dell’orologio. La sfumatura di toni arcobaleno delle lancette e degli indici richiama quella del tourbillon a ore 6.

L’orologio è animato dal movimento automatico El Primero 3630, noto per la sua alta frequenza e per la riserva di carica di 60 ore. Questo movimento non solo assicura una precisione eccezionale, ma incorpora anche gli elementi cromatici distintivi di Pantone, come la massa oscillante a forma di stella, anch’essa trattata con una finitura PVD arcobaleno che si armonizza con il tourbillon e gli altri dettagli del quadrante.

Il Defy Skyline Tourbillon Felipe Pantone è presentato in un cofanetto speciale, anch’esso progettato dall’artista, che rispecchia lo stile iridescente dell’orologio. Questo segnatempo, prodotto in soli 100 esemplari, sarà disponibile presso le boutique Zenith a partire dal 12 settembre 2024. In continuità con i precedenti progetti Zenith X Felipe Pantone, la cassa è incisa su ciascun angolo con la dicitura “FPT1”, vale a dire Felipe Pantone Tourbillon n. 1.