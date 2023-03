Distruggono l’auto in pista ma la denunciano come rubata: arrestati padre e figlio

Una vicenda bizzarra ci arriva dalla Spagna, dove padre e figlio sono stati arrestati per frode dopo aver dichiarato che la Renault Megane RS che avevano distrutto in pista era stata rubata. Lo stratagemma ha funzionato per oltre un anno, dato che l’incidente è avvenuto al Circuito del Jarama, vicino a Madrid, nel gennaio 2022.

Secondo quanto emerso sui media locali, l’auto apparteneva al padre che era intestatario dell’assicurazione. Dopo l’incidente, i due hanno dichiarato che la Renault era stata rubata a Langreo, a circa 450 km da Madrid. In un primo momento l’assicurazione ha creduto alla loro versione, versando un risarcimento di 12.000 euro.

Effettivamente l’auto non è mai stata ritrovata, dando l’impressione che fosse stata rubata. Tuttavia, la polizia ha rilevato diverse incongruenze nelle dichiarazioni originali sul presunto furto. Europa Press Asturias riporta che durante le indagini gli investigatori sono riusciti a recuperare le riprese dell’incidente registrate dalle telecamere interne del circuito di Jamara. Successivamente sono state rintracciare alcune persone presenti in autodromo quel giorno e ben presto è stato possibile ottenere altri video dell’incidente.

Secondo la polizia, l’auto è stata venduta a terzi per eliminare le prove ed al momento padre e figlio sono in custodia con l’accusa di truffa.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.