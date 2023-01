Fa il dito medio alla pattuglia con l’autovelox: fermato, era ricercato

Chissà cos’è passato nelle mente di un automobilista nel momento in cui ha visto una pattuglia della polizia alle prese con i controlli autovelox, ed ha deciso di suonare il clacson e fargli il dito medio. Una scelta decisamente poco azzeccata, perchè il protagonista non aveva messo in conto la possibilità di essere fermato.

La vicenda, che sembra l’inizio di una barzelletta, è avvenuta in Svizzera, e più precisamente ad Oberrüti e vede come protagonista un automobilista spagnolo. Ebbene, il genio del giorno, dopo la sua mossa temeraria, è stato fermato dalla polizia che evidentemente non ha gradito la plateale manifestazione di amicizia.

Come riporta Ticino Online, dai controlli degli agenti è anche emerso che l’incauto conducente era ricercato per numerose multe non pagate. I poliziotti, per prima cosa gli hanno ritirato la patente e tanto per aggiungere qualcosa in più, hanno ordinato nel contempo esami del sangue e delle urine per verificare o meno la presenza di droghe.

Un vero genio, dicevamo, al quale la mossa è andata decisamente peggio di quanto poteva aver preventivato…

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.