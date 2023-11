DR PK8 è il pick-up della gamma della Casa molisana: riprende le caratteristiche di spazio e di praticità delle sorelle vetture, come ad esempio la DR 4.0, con un prezzo da 32.900 euro e una buona capacità di carico e capacità di traino. Scopriamo qui tutte le sue caratteristiche, in primis la sua peculiarità in un periodo dove solo i propulsori elettrificati sembrano essere di moda: il motore diesel.

Il DR PK8 ed il suo omologo cinese, noto come Shuailing T8 prodotto dalla Jac, condividono lo stesso DNA produttivo. Entrambi i modelli nascono dalle linee di assemblaggio in Cina, ma il PK8 viene modificato al suo arrivo in Italia, soprattutto per quanto riguarda il design del frontale.

Tra le caratteristiche più evidenti e distintive, spicca il roll-bar nero collocato sopra il cassone, proprio dietro l’abitacolo, che non solo migliora l’estetica ma incrementa anche la funzionalità del veicolo. In aggiunta, le pedane laterali non solo conferiscono un aspetto più robusto e avventuroso al veicolo, ma sono anche pratiche nell’uso quotidiano.

DR PK8: le caratteristiche del pick-up

Dimensioni e capacità di carico

DR PK8 è un vero pick-up e a testimoniarlo sono le dimensioni: 5,31 metri di lunghezza, completati da 1,83 metri di larghezza e 1,81 metri di altezza, che rendono la cabina confortevole e spaziosa. Il peso del mezzo vuoto è di 2.040 kg.

La capacità di carico rispecchia la media del segmento: il cassone è il grado di trasportare 830 kg, mentre la capacità di traino è di 2.000 kg. Caratteristiche che lo inseriscono nella categoria dei mezzi da lavoro.

Motore

Mentre le vetture prodotte di DR tendono a scegliere il bifuel GPL come soluzione per massimizzare il risparmio e l’efficienza energetica, il modello DR PK8 segue una direzione differente, abbracciando le tradizioni: si tratta del motore turbo diesel di 1999 cc. Questa unità motrice, notevole per le sue prestazioni, è capace di erogare una potenza di 136 Cv e una coppia di 320 Nm, offrendo al veicolo la capacità di toccare una velocità massima di 150 km/h, un dato significativo per un veicolo di questa categoria.

Il modello DR PK8 dispone di un cambio manuale a 6 marce che assicura un controllo preciso e reattivo del veicolo. I consumi di carburante, particolarmente rilevanti per un pick-up di queste dimensioni, sono ottimizzati e si attestano attorno agli 11 litri per 100 km secondo il ciclo di test WLTP. Questi dati dimostrano l’impegno del brand nel combinare potenza e efficienza, offrendo un equilibrio tra prestazioni di guida robuste e un consumo di carburante ragionevole.

Prezzo e dotazioni

Il prezzo, come detto, parte da 32.900 euro, con una dotazione di serie abbastanza ricca, come è tipico nei listini del Costruttore molisano, e una buona dose di tecnologia a bordo. Per quanto riguarda gli equipaggiamenti, infatti, troviamo:

Android Auto e Apple CarPlay ,

e , Cruise Control ,

, Telecamera posteriore ,

, Cruscotto digitale da 6 pollici e s chermo touch da 10,4 pollici,

e s Cerchi da 18’’ ,

, Tetto apribile.

