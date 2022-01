Dreamcase è il letto che si monta all'interno della nostra auto per evitare di preoccuparsi di hotel, motel, campeggi o abitazioni.

Partire all’avventura in auto senza preoccuparsi di prenotare motel, alberghi, e senza portare dietro delle ingombranti tende da campeggio? Per Dreamcase viaggi, è decisamente fattibile. Un prodotto sicuramente bizzarro e originale, che rende bagagliaio e divano posteriore della vettura un letto matrimoniale dove dormire comodamente, ammirando il paesaggio o il cielo stellato!

Dreamcase viaggi: per lunghi percorsi, possibilmente d’estate

Sicuramente non ci troviamo di fronte a un prodotto pensato per tutti, o per tutte le stagioni dell’anno. Ma Dreamcase vuole rendere più spontaneo, sicuro – e conveniente, a livello economico – il viaggio in auto. Pensate, per esempio, di dover andare da Roma o Milano a Berlino, a Londra in automobile: sono viaggi estremamente lunghi, che richiedono almeno una notte di riposo. Dormire in auto in condizioni normali è scomodissimo, e d’altra parte un hotel o un motel possono rappresentare una spesa indesiderata.

Questo materasso, che si ripiega comodamente su se stesso, si apre con estrema facilità, e si pone su bagagliaio e divano posteriore abbassato, uniformando quindi il pavimento che in molte vetture appare invece disomogeneo, su più livello. Comodo e compatto, è realizzato con memory foam multistrato, dispone di un piumino apposito e anche dei cuscini che seguono la stessa filosofia, ovvero sono compatti, leggeri e sottili.

Tra l’altro, questo innovativo materasso portatile per auto ha 3 livelli di configurazione, e quindi è possibile utilizzarlo piatto per dormirci e fare pennichelle magari dopo essere arrivati al lago; leggermente inclinato, per agevolare la lettura; piegato come cuscino per sedersi o sdraiarsi all’aperto.

La parte esterna del Dreamcase viaggi serve da custodia quando il materasso è chiuso, e da sostegno in altezza quando invece il materasso è in uso: è lei, infatti, che porta l’altezza del bagagliaio (se occorre) alla stesso livello di quella dei sedili posteriori, creando la superficie piatta di cui si è detto.

Dreamcase viaggi: dove ordinare

Se sei un amante dei viaggi in auto – tra l’altro, non c’è anno migliore per viaggiare in auto, rimanendo in sicurezza e lontano da contatti – allora puoi comprare il Dreamcase sul sito ufficiale dell’azienda. Tieni presente, però, che devi scegliere il materasso creato per la tua vettura, che deve essere necessariamente una wagon o un SUV di medie o grandi dimensioni. Tra i modelli presenti c’è tutta la gamma Tesla (Model 3, Model S, Model X e Model Y), l’Alfa Romeo Stelvio, le Volvo XC60, XC90, V60 Cross Country e V90 Cross Country, Kia Sorento e Sportage – puoi vederli tutti andando su Order.

Il prezzo si aggira sempre intorno ai 700 euro, anche se varia da modello a modello e per accessori: il Dreamcase viaggi per la Stelvio parte 629 euro, quello per la Volkswagen Arteon parte da 749 e si spinge fino a 835 se si scelgono i tessuti più pregiati.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!