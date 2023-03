Ideata sulla base dell’allestimento Rivoli, DS 7 Esprit De Voyage si distingue per gli esclusivi interni in pelle chiara e una dotazione di serie migliorata. Prendendo spunto dall’iconica goffratura guillochage degli orologiai parigini Clou de Paris, l’emblema di Esprit de Voyage localizza il DS Design Studio a Parigi, da cui partono i raggi e si estendono tracciando una mappa dell’Europa. Questo design viene ripreso in diversi modi in questa collezione.

DS 7 Esprit De Voyage: il video

Sul cruscotto, la nappa Grigio Perla è goffrata a caldo con una tecnica sviluppata dagli artigiani di DS Automobiles per dare rilievo a questa forma unica. Queste linee si ripetono sui battitacco e sui loghi delle portiere anteriori, nonché sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni appositamente rifiniti.

I colori chiari e brillanti caratterizzano gli interni dei sedili e dei rivestimenti in pelle Nappa con un colore Grigio Perla specifico per questa collezione. I tappetini hanno anche una finitura unica con un colore che è stato rivisto per essere in perfetta armonia con i toni chiari dell’abitacolo.

All’esterno, la firma Esprit De Voyage è inserita sulle porte e sulle calotte degli specchietti con uno speciale motivo inciso a laser. Il profilo è evidenziato dalla finitura Glossy Black su DS Wings, dai finestrini, dalle barre del tetto e dalla parte anteriore intervallata con una griglia, anch’essa Glossy Black con riflessi cromati. Gli esclusivi cerchi da 19”, chiamati Oyama, presentano anche speciali inserti Glossy Black.

Sono disponibili sei colori carrozzeria: Grigio Première, Grigio Platino, Grigio Cristallo, Nero Perla, Bianco Perla e Blu Imperiale. Oltre alla dotazione di serie che include Proximity Keyless Entry & Start, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera per la retromarcia, il sistema infotainment DS Iris System e i proiettori DS Pixel Led Vision 3.0, DS 7 Esprit De Voyage aggiunge sedili anteriori riscaldati, massaggianti e raffreddabili, schienale regolabile per i sedili posteriori, pedaliera in alluminio, illuminazione interna PolyAmbient, vetri laterali con assorbimento del rumore e portellone elettrico con accesso hands-free.

DS 7 Esprit De Voyage è disponibile nelle versioni ibrida plug-in E-TENSE 225 e E-TENSE 4×4 300, nonché con un motore Diesel BlueHDi 130 con cambio automatico, a partire da 49.750 euro in Italia.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.