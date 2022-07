Le 5 Batmobili più ridicole di sempre che qualcuno ha costruito davvero

Quando c’è tanta passione per Batman ma la manualità manca, ecco che nascono Batmobili davvero ridicole. Simpatiche, questo si, ma sicuramente senza quel timore reverenziale che una vera Batmobile dovrebbe incutere.

Si, perchè la Batmobile è un’opera d’arte raffinata, dotata di attrezzature altamente tecnologiche, che la rendono una delle auto più belle che abbiamo mai visto nei film. È nota per essere in grado di volare, guidare da sola, arrampicarsi e sfondare i muri e persino sparare con le armi. Dal momento che è impossibile acquistare una Batmobile, i fan più accaniti si sono presi la responsabilità di resuscitare la Batmobile in diversi modelli.

A questo punto, lasciamo la Batcaverna e andiamo a vedere le 5 Batmobili più ridicole di sempre. Qui invece tutti i segreti dell’ultima Batmobile.

5° posto: Ford Orion Batman

Vi ricordate della Ford Orion? Era la versione berlina della Escort, poi sostituite entrambe dalla Focus. Diciamo la verità: quasta Batmobile berlina non è adatta a nessun fan sfegatato di Batman. Anzi, fa proprio ridere. Manca il fattore Batman ma soprattutto la qualità costruttiva, ebbene si.



Anche i parafanghi posteriori non assomigliano a quelli tipici di una Batmobile. Se non fosse per gli emblemi del pipistrello e i distintivi che circondano l’auto, non la si potrebbe identificare come una Batmobile; è vecchia, goffa, poco elegante e, ovviamente, ridicola.

4° posto: Smart Batmobile

Chi avrebbe mai pensato che Batman potesse girare su una citycar? Ebbene, questa è l’idea di questa Smart ForTwo Batmobile. E’ stata costruita da George Barris, progettista delle Batmobili di Hollywood. Ma a parte il vantaggio economico e la facilità di parcheggio, non c’è nulla di straordinario in questa piccola Batmobile.

Anche se Batman decidesse di pattugliare le strade di Gotham City con una di queste, Joker probabilmente scoppierebbe a ridere e si arrenderebbe.

3° posto: Volkswagen Beetle Batmobile

A dire il vero, è difficile distinguere se si tratta di una Batmobile o di una baleniera, a giudicare dall’enorme ala. E l’ultima volta che abbiamo controllato, la Batmobile aveva due ali. Non parliamo poi di ciò che è appeso alla parte anteriore di questo Maggiolino Volkswagen.

È vero che molti fan di Batman hanno provato a personalizzare i loro maggiolini nel tentativo di imitare la Batmobile, ma nessuno ci si avvicina. Questo perché la forma del Maggiolino VW non riproduce la Batmobile. È necessaria una ricostruzione completa dell’auto per rivelare la freddezza della Batmobile.

2° posto: Superbus Batmobile

Un Superbus Batmobile non sembra un’idea molto brillante per una Batmobile, ma questo non ha impedito agli studenti della UT Delft di perseguirla. A ben guardare, il Superbus è solo una Batmobile allungata senza i tipici gadget della Batmobile. Il bus è completamente elettrico ed è alimentato da batterie ai polimeri di litio che gli consentono di percorrere 130 miglia con una carica completa.

Pur non essendo la Batmobile più attraente, presenta alcune caratteristiche interessanti, come la scocca in fibra di carbonio, sedici porte indipendenti ad ala di gabbiano e un telaio ribassato. La manovrabilità nella guida è migliore di quella di un grande scuolabus americano, ma non lontanamente paragonabile a quella di una Batmobile, ovviamente

1° posto: Toyota Yaris Batmobile

Tutti noi rinunceremmo a Batman come nostro più caro supereroe se scambiasse la sua fantastica Batmobile con qualcosa di simile a questa Toyota Yaris: no dai, davvero, peggio di così non si può!

E no, non stiamo diffamando il proprietario, perchè alla fine tutto sommato lo ammiriamo. Questa è un’auto che attira l’attenzione, ma per i motivi sbagliati: l’inquietante targhetta posteriore “Heroes for Christ”, i parafanghi non proprio belli e lo scarico finto.

La vera Batmobile

Per chi ha qualche anno, ecco invece la “vera” Batmobile, ovvero quella del telefilm del 1966. Ovviamente non si tratta della prima e neanhe dell’ultima, ma è quella che ha fatto più apparizioni fuori dai fumetti. Mica male, vero?

