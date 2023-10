DS promette che non si teme nulla a bordo della DS 7 Vauban, l’auto blindata creata dalla collaborazione tra il Gruppo WELP e DS Automobiles. Questo veicolo è prodotto da WELP France a Hérimoncourt, dopo l’acquisizione di una parte di un ex sito Stellantis.

Il nome DS 7 Vauban è un omaggio alle fortificazioni costruite alla fine del 17º secolo da Sébastien Le Prestre de Vauban, che hanno guadagnato il riconoscimento come Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Vauban ha supervisionato la costruzione di oltre cento fortificazioni in Francia, Europa, Asia e Africa, che seguivano il sistema introdotto da lui stesso.

La DS 7 Vauban è stata progettata come un veicolo speciale protetto basato sulla DS 7 E-TENSE 4×4 300. È rinforzata con materiali aramidi, noti per la loro resistenza agli impatti e al calore, e vetri di sicurezza per raggiungere un livello di protezione VPAM 4. Gli interni sono stati rifiniti da tappezzieri per garantire un livello straordinario di raffinatezza.

Oltre alle dotazioni extra descritte nella brochure, sono disponibili optional per la protezione come estintori automatici, ventilazione a circuito chiuso, sirene e interfono, così come per il comfort dei passeggeri con prese USB aggiuntive, luci di lettura. Per personalizzare il veicolo sono disponibili diverse opzioni di colori della carrozzeria, rivestimenti interni, impunture.

I primi esemplari della DS 7 VAUBAN saranno disponibili a partire da aprile 2024.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED