DS 9 E-Tense 4x4 360 unisce eleganza, eccellenza e prestazioni.

DS 9 E-Tense 4×4 360 presenta la massima raffinatezza in una berlina elegante e vivace. DS 9 viene ora dotata di un nuovo motore ibrido benzina/elettrico ricaricabile. Questo nuovo motore è disponibile con le finiture Linea Performance+ e Rivoli+.

DS 9 E-Tense 4×4 360: 360 cavalli e trazione integrale

La messa a punto del motore DS 9 E-Tense 4×4 360 ha assali anteriore e posteriore specifici per la carreggiata più larga. L’impianto frenante è rinforzato con pinze a quattro pistoncini per una migliore distribuzione dello sforzo sotto carico pesante con dischi da 380 mm x 32 mm all’anteriore e 290 x 12 mm all’anteriore indietro. Come nella monoposto campionessa di Formula E, lo sforzo meccanico è previsto solo quando necessario, previo recupero di energia.

Gli ammortizzatori, le molle e la barra antirollio sono specifici, come la mappatura del motore. Qualunque sia la finitura, la sospensione DS Active Scan Suspension è offerta di serie per sfruttare le sospensioni DS che combinano il comfort lussuoso di una grande berlina regolamentare e il dinamismo di una coupé Grand Touring.

Un motore 4 cilindri da 200 cavalli e due motori elettrici, uno da 110 cavalli (integrata nel cambio anteriore) e l’altro da 113 cavalli (accoppiata all’asse posteriore) sono accompagnati da una trasmissione intelligente a quattro ruote motrici. La batteria da 11,9 kWh beneficia di una gestione avanzata per risparmiare energia al fine di rispondere alle diverse esigenze.

In modalità a zero emissioni, DS 9 E-Tense 4×4 360 percorre 52 chilometri secondo il ciclo urbano WLTP o 47 chilometri secondo il ciclo combinato WLTP. Il consumo di carburante è contenuto a 1,8 litri/100 km con emissioni di CO2 omologate a 41 grammi/km secondo il ciclo WLTP.

La velocità massima della DS 9 E-Tense 4×4 360 è limitata elettronicamente a 250 km/h, con la possibilità di raggiungere i 140 km/h con la sola alimentazione elettrica. Lo 0 a 100 km/h viene superato in 5,6 secondi.

Oltre agli esclusivi cerchi in lega Munich da 20 pollici e alle pinze dei freni a marchio DS Performance, DS 9 E-Tense 4×4 360 è dotata di badge specifici nei colori DS Perfomance sull’avantreno e sul portellone.

DS Energy Coach

Sviluppata con DS Performance e il doppio campione di Formula E Jean-Eric Vergne, l’applicazione aiuta il guidatore a ottimizzare la rigenerazione dell’energia durante le fasi di decelerazione. I punteggi vengono visualizzati sullo schermo centrale.

Il prezzo di DS 9 E-Tense 4×4 360 Performance Line + è di € 68.400, mentre la DS 9 E-Tense 4×4 360 Rivoli + è di 71.400 €.

