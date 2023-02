Epic Fail UE: generatori diesel per ricaricare i veicoli elettrici

Cosa succede quando non c’è abbastanza ricarica per tutte le auto elettriche? Si usa un generatore diesel, ed il gioco è fatto. Una cosa da facepalm, o se preferite in Italiano un “mi cascano le braccia”. Ebbene si, perchè l’astuto stratagemma non arriva dai paddock della Formula E, ma niente meno che dalla UE, proprio quelli che hanno deciso di vietare le auto benzina e diesel.

In pratica, nei giorni scorsi i geni di Bruxelles si sono spostati a Lione per il vertice tra i ministri degli Affari esteri e della Salute dei vari Paesi. Ma ecco che ci mette lo zampino anche la PFUE, ovvero la Presidenza Francese dell’Unione Europea che ha pensato bene di richiedere a tutti i VIP di spostarsi dalla stazione ferroviaria o dall’aeroporto, con veicoli elettrici.

Anche perchè, avranno pensato, cosa c’è di meglio che farli arrivare in pompa magna su mezzi elettrici? In questo modo avrebbero potuto dimostrare al popolino, e soprattutto a quegli zoticoni di italiani che sono i più riluttanti, quanto è bella la mobilità elettrica.

Tutto bene? Ovviamente no, perchè, rullo di tamburi:

Avete visto bene vero? Generatore diesel, cavi per terra, furgoni elettrici.

Nell’occhio del ciclone è finita la prefettura del Rodano, che non aveva abbastanza colonnine per tutti. Ma non aveva neanche tutta questa colpa, perchè come scrive Le Progres effettivamente aveva un numero di prese di ricarica adatte al proprio parco auto. Quando mai capita a Lione di avere una cinquantina furgoni da ricaricare in tempi record? Mai, appunto.

