Fendt-Caravan 2023 per il prossimo anno presenta la gamma moderna e vivace Apero: 7 layout e posti letto fino a 5 persone, anche con letti a castello. Bianco si conferma bestseller e la gamma più versatile, in grado di accontentare tante tipologie di viaggiatori con ben 16 planimetrie, posti letto fino a 6 persone e diversi moduli di camerette per bambini molto interessanti e pratici.

Diamant, ancora un volta, si rivela una gamma unica per lusso e comfort. Declinata in 3 planimetrie e corredata di eleganti dettagli, offre ospitalità a 4 passeggeri. Per la stagione 2023, Apero, Bianco e Tendenza presentano un nuovo look esterno con parti anteriori formate con tecnologia LFI (Long Fiber Injection) e pareti posteriori e laterali con nuove decorazioni.

Tutte le serie hanno in comune le innovative luci posteriori Led Edge Light che conferiscono alle nuove caravan Fendt un aspetto automobilistico. La luce di retromarcia è integrata nella luce multifunzione e il retronebbia si trova al centro del corpo ottico. L’interno di tutti i modelli ha subito un ampio sviluppo e nuove planimetrie e nuovi ambienti abitativi offrono soluzioni abitative sempre più interessanti.

La nuova gamma 2023 prevede 33 allestimenti in 4 serie, 6 delle quali completamente ridisegnate: Apero 495 SG, Bianco Activ 515 SKF, Tendenza 550 SG, Tendenza 560 SFDW, Tendenza 560 SG e Diamant 560 SD. Fendt-Caravan continua a progettare ambienti abitativi personalizzati e, per questa stagione, i diversi design degli interni sono costituiti da 8 diverse varianti di tessuto e un equipaggiamento speciale in vera pelle in optional, e 4 diversi tipi di finiture in legno.

Fendt-Caravan 2023: Apero

La gamma 2023 presentata da Fendt introduce innanzitutto Apero, una linea inedita proposta in 7 layout diversi e con 5 posti per la notte, grazie ai letti a castello. Le sue caratteristiche esterne si distinguono per il design automobilistico rinnovato e l’anteriore realizzato con tecnologia LFI, una decorazione esterna specifica, altezza di 1,98m, la fascia del binario per tendalino continua, il tetto in vetroresina (optional).

Il veicolo ha anche un sistema innovativo di illuminazione esterna con luci Led che utilizzano tecnologia Edge-Light che creano gradevoli effetti di luce diffusa. Al suo interno, Apero presenta il nuovo arredamento Norfolk, con due varianti di tessuto, nuove maniglie, set da letto Mondo del riposo Askil (piumoni con copripiumoni, cuscini con federe e coprimaterasso ) come accessorio, doppia presa usb in zona notte e soggiorno, materassi a molle, sia sui letti singoli sia sui letti alla francese, armadio in zona letto (a seconda del layout), un pratico tappetino d’ingresso, cucina con finestra sagomata e rubinetto antracite, prese e interruttori integrati nelle pareti, frigorifero ad assorbimento, con varie capacità a seconda del modello, copertura fuochi e lavello in vetro, stufa a gas TRUMA S 3004 o S 5004 (a seconda del modello), scaletta in alluminio sul letto a castello.

Fendt-Caravan 2023: Bianco

Con le linee Activ e Selection, la gamma Bianco presenta ben 16 planimetrie per soddisfare qualsiasi esigenza, distinguendosi in particolare con 6 attraenti varianti di camerette per bambini. All’esterno, Bianco rivela un design automobilistico anteriore e posteriore completamente nuovo grazie all’impiego di tecnologia LFI, un decoro esterno blu caratteristico, un’altezza libera di 1,98m, fascia del binario per tendalino continua, tetto in vetroresina (optional).

Anche Bianco installa luci posteriori Edge Light. L’interno di Bianco offre l’arredamento Tiberino con due nuove varianti di tessuto, diverse disposizioni delle sedute, anche in posizione centrale, nuove prese usb anteriori e posteriori, letti a molle, armadio in camera da letto (a seconda del modello), nuovi ganci appendiabiti nel colore “acciaio inox”, set da letto Mondo del riposo Askil come accessorio, tappetino d’ingresso, pannello di controllo in cucina integrato nell’arredamento, frigorifero ad assorbimento, con varie capacità a seconda del modello, copertura fuochi e lavello in vetro, scaletta in alluminio sul letto a castello.

Bianco Selection installa stufa a gas TRUMA S 3004 o S 5004 (a seconda del modello), Bianco Activ installa Truma Combi 4, Combi 6 con pannello di comando CP plus digitale con ricircolo e bollitore integrato (capacità 10 litri) e Alde (a seconda del modello). Sono disponibili, a seconda del modello come equipaggiamento optional: stufa a gas Truma Combi 4 o Combi 6 con pannello di comando CP plus digitale con ricircolo e bollitore integrato (capacità 10 litri), sedile laterale con cassapanca (carico max. 100 kg), funzione di carico laterale (con letti separati), telaio rinforzato, illuminazione nell’armadio con sensore di movimento. Bianco Activ 720 SKDW è dotato di uno scaldabagno e di un riscaldamento a pavimento ad acqua calda ALDE. Bianco Activ 515 SKF è dotata di serie di due ampi sportelli di servizio.

Fendt-Caravan 2023: Tendenza

Da sempre la linea moderna di Fendt. Tendenza si presenta per il 2023 con 7 layout e mobilio completamente ridisegnato. All’esterno, ancora il design automobilistico anteriore e posteriore completamente nuovo, realizzato in LFI, decoro esterno specifico con sfumature di colore, altezza libera di 1,98 m, fascia del binario per tendalino continua, tetto in vetroresina (optional) e cerchi in lega neri lucidi.

La gamma prevede 7 planimetrie: 3 con letti queen size e 2 con boiler e riscaldamento a pavimento ad acqua calda. Il nuovo mobilio è il Noce Marche e presenta due nuove varianti di tessuti, maniglie e pulsanti cromati, rivestimento dei sedili in schiuma comfort, nuove doppie prese usb di serie nella parte anteriore, posteriore e nel ripiano della cucina (a seconda del modello).

La gamma presenta, inoltre, nuovi pensili con nuova illuminazione e nuovi punti lettura 12V, nuova plafoniera, materassi in schiuma comfort a 7 zone in letti singoli e alla francese, armadio in camera da letto (a seconda del modello), illuminazione armadio con sensore di movimento, set da letto Mondo del riposo Liva come accessorio, tappeto e tappetino d’ingresso, zanzariera sulla porta d’ingresso, nuovo design della cucina con nuovo rubinetto, nuovo piano cottura e lavello con coperchi in vetro (a seconda del modello), forno con funzione grill (650 SFD e 650 SFDW), nuovi frigoriferi a compressore di varie dimensioni (a seconda del modello), display centrale Fendt-CaravanConnect sopra la porta d’ingresso con controllo tramite app, scatola dei fusibili con sistema salvavita FI, stufa a gas Truma Combi 4, Combi 6 o sistema Alde.

Fendt-Caravan 2023: Diamant

Interprete del campeggio più lussuoso, Diamant presenta 3 eleganti layout 2023. All’esterno, nuovamente, torna il design automobilistico anteriore e posteriore in parte con tecnologia LFI e si trovano un nuovo e specifico decoro esterno a diamante con sfumature di colore, altezza libera 1,98 m, fascia del binario per tendalino continua con illuminazione Led, tetto in vetroresina (optional), illuminazione esterna del veicolo a 360 gradi con innovative luci posteriori Edge Light, cerchi in lega neri lucidi.

All’interno, i 3 layout offrono tetto panoramico Skylight con illuminazione led e due di essi hanno doccia separata. L’arredamento di Diamant è il Rovere Castello e anche a bordo di questa gamma salgono due nuove varianti di tessuto, mentre il rivestimento in pelle è optional. Le sedute hanno poggiatesta regolabili e sono presenti nuove prese usb anteriori e posteriori, materassi in schiuma, comfort climatico a 7 zone su letti singoli e alla francese, set da letto “Mondo del riposo” Liva come accessorio, tappeto, tappetino d’ingresso, armadio in camera da letto (a seconda del modello), spot di lettura a 12 V, illuminazione armadio con sensore di movimento, boiserie della cucina retroilluminata con effetto vetro, nuovo lavabo con miscelatore fisso, forno a gas con grill, nuovi frigoriferi a compressore di varie capacità (a seconda del modello), display centrale Fendt-CaravanConnect sopra la porta d’ingresso con controllo tramite app, pavimento riscaldato elettricamente nella zona calpestabile, supporto TV SKY con braccio snodato, zanzariera nell’area di ingresso, scatola dei fusibili con sistema salvavita FI, stufa a gas Truma Combi 6 con pannello di comando digitale CP plus con distribuzione dell’aria di ricircolo e boiler integrato per l’acqua calda (10 litri). A seconda della pianta, Diamant offre diverse soluzioni di bagno e due varianti con doccia separata.

