RoadXplorer: il nuovo concetto di casa mobile di Beer GmbH

RoadXplorer di Beer GmbH è la nuova casa mobile pensata per offrire un’esperienza di viaggio unica, che si distingue per l’utilizzo di materiali ecocompatibili e per la cura dei dettagli estetici e funzionali.

RoadXplorer di Beer GmbH, guidata dalla visione di Christian Beer, è la nuova casa mobile di 12 mq, capace di ospitare fino a sei persone, ed è frutto di oltre due anni di ricerca e sviluppo dedicati a creare un’esperienza di viaggio senza precedenti. Con RoadXplorer, il concetto di casa su ruote si eleva a nuovo livello, abbracciando tecnologie all’avanguardia, materiali high-tech come il Solid Surface Himacs e componenti di eccellenza provenienti dai leader del settore.

Christian Beer, con un background consolidato nella costruzione di ambienti residenziali di lusso, ha voluto trasferire lo stesso livello di qualità e innovazione nel design di RoadXplorer. Il veicolo, un camion Mercedes Arocs 4×4, combina potenza e tecnologia avanzata con un design interno ed esterno curato nei minimi dettagli. L’esterno, realizzato in larice e rifinito con un rivestimento metallico scuro, esprime forza e eleganza, mentre l’interno, caratterizzato da elementi in abete rosso e pavimenti in Himacs Babylon Beige, offre un ambiente accogliente e raffinato.

La scelta di materiali come il Solid Surface Himacs non è casuale ma risponde a una precisa volontà di integrare soluzioni innovative e sostenibili. Questo materiale, utilizzato sia per il pavimento che per gli arredi interni, garantisce resistenza, facilità di pulizia e un impatto ambientale ridotto. Il sistema di riscaldamento a pavimento, l’avanzato sistema di filtraggio d’acqua e l’utilizzo di energia solare per la produzione di acqua calda sono solo alcune delle caratteristiche che rendono RoadXplorer un esempio di come il lusso possa convivere con il rispetto per l’ambiente.

L’interno di RoadXplorer presenta una cucina ben attrezzata con superfici morbide e opache, pannelli portanti per mobili leggeri in legno di pioppo e materiali Made in Italy di alta qualità. La sala da pranzo si trasforma in una comoda zona notte per due persone con spazio aggiuntivo per custodire gli oggetti.

I vantaggi di Himacs sono di nuovo ben visibili in bagno in cui continua la pavimentazione in Solid Surface. La doccia, con bordo di scarico dell’acqua lungo tutto il perimetro, è stata dotata di una rubinetteria che permette di risparmiare l’acqua. L’acqua calda viene ottenuta con l’energia elettrica proveniente dal sistema fotovoltaico posato sul tetto, integrato con un riscaldatore aggiuntivo d’acqua calda e un generatore. Anche il lavabo è stato realizzato in Himacs. La zona bagno, con una piccola lavatrice, è stata separata con porte che si chiudono durante la doccia.

Copyright Image: Sinergon LTD