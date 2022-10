La leggendaria Ferrari F2003 GA di Schumacher è all’asta

All’asta la Ferrari F2003 Ga V10 con livrea Vodafone guidata da Michael Schumacher, con la quale vinse il Campionato di Formula 1 di quell’anno.

Non si tratta di una copia né di una riproduzione fedele, ma dell’esemplare originale che, nonostante gli anni, è ancora nei sogni di molti appassionati.

L’auto dei sogni

La Ferrari F2003 GA Vodafone è la vettura con cui il pilota tedesco ha conquistato il suo sesto campionato, ed è già passata di mano. Lo scorso novembre 2021, infatti, è stata venduta tramite un’asta di Sotheby’s a Ginevra.

Questo gioiellino monta un V10 aspirato da 3,0 litri che eroga 930 CV a 19.000 giri, un motore a sua volta iconico che viene da un passato glorioso per il Cavallino Rampante, in un periodo in cui dominava nel motorsport. Insieme a Schumacher, infatti, Ferrari vinse consecutivamente dal 1999 al 2004.

Chi se la porterà a casa, insomma, oltre ad essere ricco sarà anche piuttosto fortunato: la base d’asta è di 8,4 milioni di sterline, circa 10 milioni di euro. Cifre che fanno sembrare spiccioli i 2 milioni e mezzo di euro necessari all’acquisto di supercar come la Pininfarina Battista o la Lotus Evija che, per quanto belle, non sono certo così storicamente importanti.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!