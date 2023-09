Il brand festeggia 75 anni con Puma Scuderia Ferrari Speedcat Pro 75, la scarpa in edizione speciale che incarna lo spirito della velocità, dell’innovazione e delle performance. La Speedcat Pro 75 è la versione commerciale della scarpa da pilota, accuratamente realizzata con anni di expertise nelle corse e con tecnologia all’avanguardia.

La Speedcat Pro 75 in edizione limitata è un’eccezionale fusione di materiali all’avanguardia, meticolosa lavorazione artigianale e il design iconico che ha reso Puma un simbolo di eccellenza nel mondo del motorsport.

Progettata per soddisfare le esigenze dei professionisti delle corse, la Puma Scuderia Ferrari Speedcat Pro 75 è caratterizzata da una tomaia e da una fodera in tessuto leggero, che assicurano velocità e comfort ottimali e una maggiore protezione dal fuoco.

Il contrafforte in vera fibra di carbonio fornisce un supporto essenziale al tallone, offrendo ai piloti un controllo assoluto sui pedali. La suola in gomma a basso profilo garantisce un’ottima aderenza, mentre la zeppa in Eva offre il giusto comfort senza compromettere l’agilità.

La Scuderia Ferrari Speedcat Pro 75 è caratterizzata dall’iconico Rosso Corsa con una striscia nera Puma Form, che rappresenta la passione feroce e le prestazioni sinonimo di Scuderia. L’unico elemento di distinzione tra le versioni dei piloti della Scuderia Ferrari – Charles Leclerc e Carlos Sainz – è il numero del pilota, posto in modo discreto all’interno. Inoltre, ogni scarpa mostra con orgoglio il logo Puma 75 sulla linguetta esterna e il motto Puma – Forever Faster Since 1948, che incarna l’heritage di Puma in fatto di velocità e innovazione.

Per aggiungere un ulteriore livello di esclusività e autenticità, ogni paio di Scuderia Ferrari Speedcat Pro 75: la scarpa da pilota in limited edition viene fornito con un numero di serie unico, da 1 a 75. Con solo 75 paia prodotte per ogni pilota, questa caratteristica in edizione limitata aggiunge un tocco di individualità e collezionabilità a ogni scarpa, rendendola un’aggiunta davvero speciale alla collezione di ogni appassionato di corse.

