Puma offre la possibilità a tutti gli appassionati di poter indossare le scarpe dei piloti della Scuderia Ferrari Formula 1 Charles Leclerc e Carlos Sainz, con l’uscita della nuova Puma Scuderia Ferrari Speedcat Pro Replica Edition.

Affinata da anni di innovazione e ricca di tecnologia da Grand Prix, la Speedcat Pro rappresenta l’avanguardia delle calzature per piloti. Realizzata con materiali conformi alle specifiche FIA e progettata per la velocità, il comfort e la protezione antincendio, la Scuderia Ferrari Speedcat Pro garantisce un controllo assoluto a chi la indossa mentre si trova nell’abitacolo.

Per la prima volta Puma, insieme alla Scuderia Ferrari, mette in vendita la driver shoes di Charles Leclerc e Carlos Sainz, la Speedcat Pro Replica Edition. La scarpa presenta le stesse linee eleganti, i materiali pregiati e il branding autentico del team della versione utilizzata durante la stagione del Gran Premio 2022.

Inoltre, proprio come la Ferrari F1-75 pilotata da Charles e Carlos durante il Campionato del Mondo di Formula Uno 2022, la Speedcat Pro Replica Edition utilizza inserti in fibra di carbonio progettati su misura – intorno al tallone – per garantire la massima stabilità. La suola in gomma a basso profilo e la zeppa in EVA mantengono la scarpa leggera e agile.

Presentata nella colorazione black con il caratteristico branding Puma red e accenti yellow per la Carlos Sainz Edition e white per la Charles Leclerc Edition, la Speedcat Pro Replica Edition sfoggia anche il famoso scudo del Cavallino Ferrari e i numeri di gara 16 e 55 di Charles e Carlos.

Le nuove driver shoes Scuderia Ferrari Speedcat Pro Replica Edition sono disponibili in selezionati Puma Store e Ferrari Store e online.

