Sneakers, accessori e capi di abbigliamento per la nuova collezione Puma x Batman.

Puma x Batman: preparatevi per il vostro ritorno a Gotham City. La collezione in edizione limitata Puma x Batman trae ispirazione dal nuovo film. Il mondo oscuro di Gotham City e l’eroismo di Batman spiccano in questa nuova collezione che fonde gli elementi iconici del film con lo sport, dando vita a Batman e alla Batmobile attraverso diverse sneakers, accessori e capi di abbigliamento. La collezione cattura l’essenza del film attraverso colori lunatici, elementi di design speciali, linee di taglio ispirate alla Batsuit e alle grafiche di Batman.

La collezione Puma x Batman comprende una linea di abbigliamento, tra cui felpe con cappuccio, t-shirt, tute, pantaloncini, leggings, cappelli e altro ancora. Come parte della collezione sono disponibili anche speciali scarpe da calcio Batman Ultra e Future Z. Altri pezzi sono prodotti per la corsa e l’allenamento Puma, dotati di tecnologia dryCell per eliminare l’umidità e linee ergonomiche per facilitare i movimenti che consentiranno ai fan di correre per le strade di Gotham City.

La proposta sneakers comprende la classica Puma Suede, una Fierce 2 ispirata a Selina Kyle (Catwoman), una silhouette RS-X nera all-over con accenti rossi, un’elegante Mayze completamente nera con un tocco di rosso e due Court Rider che rendono omaggio a Batman e Catwoman.

