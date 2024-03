Puma x Noah: la collezione che celebra l’american sportswear

La quarta collaborazione Puma x Noah enfatizza la continua esplorazione e la celebrazione dello spirito sportivo, combinando un’estetica nostalgica e design moderno.

La quarta collaborazione tra Puma e Noah celebra l’autenticità e la passione per lo sport, rinnovando l’abbigliamento sportivo americano attraverso una collezione che fonde stile off-duty e spirito competitivo. La fotografa Collier Schorr, attraverso le sue immagini evocative, immortala l’anima della filosofia “Do It For Yourself”, mostrando gli atleti in ambienti quotidiani, come spogliatoi e palestre, svelando la natura informale e personale dello sport.

Questa collaborazione si propone di riscrivere la percezione dell’abbigliamento sportivo, introducendo pezzi che richiamano un’estetica sportiva nostalgica, arricchiti da dettagli contemporanei. Tra i capi distintivi troviamo le Dungarees a sei tasche in twill di cotone e la Coach Jacket in nylon con fodera in sherpa, entrambi esempi di come la funzionalità possa incontrare l’estetica. Hoodie, T-shirt grafiche e la Jet Sleeve Tee, realizzate in cotone di alta qualità, rappresentano la base di questa collezione, mentre due Sweatpant completano il look.

Cuore pulsante della collaborazione, vedono come protagoniste la sneaker Puma Arizona e il Wrestling Boot, entrambe interpretazioni moderne di modelli classici. La Arizona si distingue per la sua tomaia in morbida pelle scamosciata e cashmere blu navy, impreziosita da un Formstrip in pelle powder blue e una suola in gomma, rifinita con i loghi Puma e Noah. Il Wrestling Boot, presentato nei toni del grigio e del bianco, esalta il mood retro con dettagli in pelle e accenti dorati, simbolo di un’estetica che unisce tradizione e innovazione.

Gli accessori, quali il Cycling Cap in lana merino e la Duffle Bag, sottolineano l’impegno di questa collezione nel rivisitare gli elementi classici dello sportswear con una raffinatezza e un’attenzione al dettaglio che parlano direttamente all’animo dello sportivo moderno, consapevole e stilisticamente sofisticato.

Il nuovo drop Puma x Noah rappresenta un ponte tra il passato e il presente, un omaggio al campione che risiede in ognuno di noi, pronto a esprimersi non solo nell’arena sportiva ma anche nella vita di tutti i giorni.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD