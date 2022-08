Alpha Industries New Era: la nuova collezione di cappelli e bomber

Alpha Industries New Era: il brand leader nel settore dell’headwear annuncia un nuovo capitolo della sua collaborazione con Alpha Industries, produttore dell’originale giacca da volo MA-1. La collaborazione comprende modelli rivisitati di Alpha Industries e New Era con i loghi delle squadre dell’MLB.

La nuova collezione comprende una rivisitazione della classica giacca da volo MA-1 di Alpha Industries, con toppe ricamate dei loghi dei New Work Yankees e delle World Series, un omaggio alla combinazione di stile varsity e giacca da volo. Disponibile nella tonalità navy, la giacca presenta all’interno una stampa camouflage verde, un richiamo alla tradizione militare di Alpha Industries.

Per quanto riguarda l’headwear, gli iconici modelli 59FIFTY e trucker di New Era sono dotati della caratteristica etichetta rossa del brand Alpha, ‘Remove Before Flight’, applicata sul lato sinistro del cappellino sopra il logo di New Era. Dodici versioni di questi due modelli di cappellini entrano a far parte della collezione che rende omaggio alle squadre dell’MLB, tra cui Houston Astros, LA Dodgers, Oakland Athletics e NY Yankees.

Ogni cappellino 59FIFTY è disponibile con i colori classici delle squadre dell’MLB, mentre il trucker presenta una base total black con loghi in verde oliva.

