Cantiere delle Marche 130 one-off: il nuovo Explorer Yacht in collaborazione con Arcon

Cantiere delle Marche 130 one-off: la collaborazione tra CdM e Arcon Yachts ha portato alla vendita di un esclusivo explorer yacht da 130 piedi, che rappresenta un perfetto esempio di come l’innovazione nel design e l’attenzione alla sostenibilità e all’efficienza possano andare di pari passo con il lusso e la performance. Con il suo design sofisticato, prestazioni eccezionali e comfort indiscutibili, il nuovo explorer yacht da 130 piedi è destinato a diventare un’icona nel suo segmento.

Cantiere delle Marche ha concluso la vendita di un nuovo ed esclusivo explorer yacht da 130 piedi che segna un ulteriore traguardo per CdM, a conferma della solidità della collaborazione con Arcon Yachts.

Questa partnership, che ha già visto la realizzazione e consegna di due modelli Acciaio (un 123 e un 105 piedi), si rafforza con il successo di questo nuovo progetto custom. L’explorer yacht appena venduto si distingue per il suo design innovativo, con quattro ponti, gli esterni curati da Hydro Tec e gli interni firmati da Giorgio M. Cassetta. Il modello 130 piedi è caratterizzato da una prua imponente e slanciata che assicura eccellenti prestazioni di navigazione anche in condizioni di mare avverse, evidenziando il lavoro armonioso ed elegante degli architetti e dei designer coinvolti.

Con dimensioni di 39,42 metri di lunghezza e 8 metri di larghezza, e un dislocamento di circa 388 tonnellate, lo yacht vanta uno scafo in acciaio estremamente efficiente dotato di bulbo prodiero. Questa struttura non solo ottimizza i consumi di carburante ma garantisce anche una navigazione confortevole per l’armatore e i suoi ospiti. Lo yacht monterà due motori Caterpillar C18 da 533 kW ciascuno, e potrà così raggiungere una velocità massima di 13,5 nodi con un’autonomia superiore a 5000 miglia nautiche a velocità di crociera di 10 nodi.

Copyright Image: Sinergon LTD