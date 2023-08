Isa Gran Turismo Progetto Future: il nuovo megayacht da 80 metri

Isa Gran Turismo Progetto Future: il brand di Palumbo Superyachts, a poco più di un mese di distanza dalla presentazione della nuova linea GT, annuncia la vendita di un nuovo Isa Gran Turismo 80m con consegna nel 2027. L’Armatore che per diversi anni si è preso cura dell’iconico modello Isa My Okto guarda al futuro e rinnova la sua fiducia a Isa Yachts, per creare un nuovo ed innovativo megayacht.

Isa Gran Turismo Progetto Future: caratteristiche

Enrico Gobbi ha sviluppato le linee esterne e si occuperà anche del design degli interni. L’architettura navale è a firma Palumbo Superyachts. Isa GT 80 è un coupè filante, dalle linee sinuose che abbatte il concetto di esterno/interno per creare un filo conduttore unico e sofisticato. Il contrasto studiato della colorazione dello scafo, in acciaio grigio con dettagli antracite, con le finestrature minimali rende il progetto ancora più slanciato e ne enfatizza l’orizzontalità.

Lo skylounge che ospita la timoneria, sembra quasi retrocesso per non spezzare la linea slanciata e dare maggiore risalto al caratteristico arco Isa, qui ancora più dinamico, che congiunge tutti i ponti. A prua, sul ponte principale, troviamo una infinity pool connessa alla cabina armatoriale attraverso un percorso luminoso di grande effetto scenico.

La cabina armatore è una vera e propria glasshouse, dove i leggerissimi montanti si perdono per fare posto a vetrate cielo/terra apribili amplificando la sensazione di continuità fra interni ed esterni. Gli arredi esterni sono organici, caratterizzati da forme tonde e curve molto moderne abbinate ad un legno caldo per un’eleganza glamour ma di sostanza. La palestra attrezzata è posizionata sulla murata di destra dell’upper deck e questo ponte ospita anche la plancia di comando e la cabina del comandante.

Isa GT 80 prevede 5 cabine doppie, di cui una Vip con salotto, distribuite sul ponte principale. La cabina armatoriale, si trova a prua del ponte superiore con due bagni, di cui uno con vasca e doccia, una zona vanity, due guardaroba ed un ufficio. Una sesta cabina vip con letti gemelli è stata prevista nel lower deck. La zona equipaggio, posizionata nel lower deck, consiste in 10 cabine che possono ospitare fino a 18 persone.

