Ferretti Group presenta al Dubai International Boat Show 2024 la première di Riva 82’ Diva insieme agli yacht Ferretti Yachts 780 e Pershing 8X.

Dal 28 febbraio al 3 marzo, Ferretti Group si appresta a brillare sul palcoscenico internazionale del Dubai International Boat Show 2024. La manifestazione, rinomata per l’esclusività e la grandiosità delle imbarcazioni presentate, diventa il teatro ideale per presentare i modelli più emblematici di superyacht di lusso, provenienti da ogni angolo del pianeta.

Il Ferretti Group presenterà una flotta composta da tre imbarcazioni, con in prima linea il Riva 82’ Diva, un flybridge che ridefinisce gli standard estetici e funzionali. A questa premiere si affiancano il Ferretti Yachts 780 e il Pershing 8X, due capolavori che incarnano l’essenza della navigazione di lusso e dell’innovazione tecnologica.

Riva 82’ Diva si distingue per il suo design sofisticato, frutto della collaborazione con Officina Italiana Design, e per le sue soluzioni innovative che privilegiano la vivibilità degli spazi esterni e interni. Il flybridge è concepito per offrire tre aree distinte, garantendo comfort e privacy, mentre il beach club a poppa del main deck si rivela uno spazio generoso e all’avanguardia, con un ampio prendisole che invita al relax e al contatto con il mare.

Con una lunghezza fuori tutto di 25,29 m e un baglio massimo di 6,08 m, Riva 82 Diva reinterpreta gli ambienti interni ed esalta la vivibilità delle aree esterne, all’insegna di un perfetto equilibrio tra funzionalità, comfort e design. Le aree esterne, infatti, sono le indiscusse protagoniste dell’imbarcazione, pensate per consentire agli ospiti di vivere appieno il contatto con il mare e la navigazione, in spazi dalle dimensioni ampie e inedite per la categoria, a partire dal flybridge, che con i suoi 40 mq si distingue come uno dei più grandi e generosi per queste dimensioni di yacht.

